Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: περισσότερα από 20000 κρούσματα σε μια μέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων και εκατόμβη νεκρών κατέγραψε η Γαλλία το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γαλλία εκτοξεύθηκε άνω των 20.000 σε διάστημα 24 ωρών για πρώτη φορά από την έναρξη της επιδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 20.330 νέες μολύνσεις, με το σύνολο των κρουσμάτων να ανέρχεται σε 691.977 από την έναρξη του έτους. Τις τελευταίες 2 ημέρες το υπουργείο ανακοίνωνε περισσότερα από 18.000 νέα κρούσματα σε ημερήσια βάση.

Ο αριθμός των θανάτων από τον ιό αυξήθηκε κατά 109, στους 32.630, ο υψηλότερος σε μία εβδομάδα, όμως χαμηλότερος από τα υψηλά των περίπου 150 νεκρών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Την ίδια ώρα, μεγάλη άνοδο κατέγραψε ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται με τον νέο κορονοϊό, συν 240 με το σύνολο στους 7.864 σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε κατά 21 στους 1.448.

Στην κορύφωση της κρίσης στις αρχές Απριλίου, περισσότεροι από 7000 άνθρωποι νοσηλεύονταν στις ΜΕΘ με νέο κορονοϊό.