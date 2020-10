Κοινωνία

Δολοφονία Ρομά: επεισόδια, φωτιές και κλειστοί δρόμοι ανά την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαστάσεις λαμβάνουν οι αντιδράσεις των Ρομά για τη δολοφονία 18χρονου ομόφυλού τους. Σε ποιες πόλεις έκλεισαν δρόμοι. Ρομά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στον Ασπρόπυργο.

Επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας σημειώθηκαν σήμερα από ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονται για τον θάνατο του νεαρού ομόφυλού τους στη Μεσσήνη.

Μπορεί ο 63χρονος, που κατηγορείται για τον φόνο του 18χρονου, να κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Καλαμάτας, αλλά οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αποκλεισμούς δρόμων, φωτιές και επεισόδια, συνεχίζονται.

Επεισόδια σημειώθηκαν στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία στο Μενίδι. Ομάδα Ρομά άναψε φωτιές σε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του νεαρού από πυρά καραμπίνας στην Πιπερίτσα της Μεσσηνίας. Δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής είχαν αποκλείσει τον δρόμο ενώ στο σημείο παραμένουν άνδρες των ΜΑΤ με κλούβες.

Νωρίτερα, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών όπου 150 περίπου Ρομά έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα. Η ομάδα των Ρομά απέκλεισε την Εθνική Οδό στο ύψος του Ζευγολατιού.

Νέες συγκεντρώσεις πραγματοποίησαν ομάδες ατόμων και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ομάδες ατόμων είχαν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Καλαμάτας, στο ύψος των διοδίων στα Αρφαρά της Μεσσηνίας, ενώ συγκεντρώσεις δίπλα σε αυτοκινητόδρομους πραγματοποιήθηκαν στο Αγρίνιο, στο Αιτωλικό και στο Μεσολόγγι της Αιτωλοακαρνανίας, στα Σαγείκα της Αχαΐας, στην Αρχαία Ολυμπία και στα Λαστέικα της Ηλείας, καθώς και στα Εξαμίλια της Κορινθίας.

Εκτός από τους παραπάνω αποκλεισμούς ομάδες ατόμων συγκεντρώθηκαν ακόμα στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, στην περιοχή της Ροδοδάφνης Αιγίου, στην περιοχή του Ρίου της Πάτρας, στην επαρχιακή οδό Νέας Κίου - Αργους στην Αργολίδα, στο πρώτο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης - Σπάρτης, στην Αρκαδία και στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σπάρτης - Γυθείου στην Λακωνία.

Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ενημέρωση, στην κυκλοφορία έχουν δοθεί όλες οι οδικές αρτηρίες της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας. Αποκλεισμένος όμως παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Καλαμάτας, στο ύψος των διοδίων, στα Αρφαρά της Μεσσηνίας, ενώ μέχρι να αποκατασταθούν ζημιές στα διόδια, η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Ειδικότερα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού της Κορινθίας, όπως επίσης και στα σημεία των εθνικών και επαρχιακών οδών, Πατρών - Πύργου, Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Σπάρτης - Γυθείου, Τρίπολης - Σπάρτης, Νέας Κίου - 'Αργους και Εξαμιλίων - Κορίνθου, όπου είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, για να καθαριστούν οι δρόμοι από καμένα λάστιχα και αντικείμενα, ώστε να παραδοθούν με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Εξάλλου, το απόγευμα, περίπου 40 Ρομά, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.