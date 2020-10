Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Ο Τσιτσιπάς λύγισε…. κόντρα στον Τζόκοβιτς

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε μετά από ένα συγκλονιστικό ημιτελικό που κρίθηκε στα 5 σετ.

Το πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις «επιστρέφοντας» μία φορά από ματς-μπολ, άγγιξε τα όριά του, όμως το «εμπόδιο» του σπουδαίου Νόβακ Τζόκοβιτς αποδείχθηκε εντέλει απροσπέλαστο για τον Στέφανο Τσιτσιπά το βράδυ της Παρασκευής (9/10) στον ημιτελικό του Roland Garros, με τον Σέρβο πρωταθλητή να επικρατεί με 3-2 έπειτα από «μάχη» 3 ωρών και 32 λεπτών (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1) και να προκρίνεται στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (11/10), όπου θα αντιμετωπίσει τον πολυνίκη του τουρνουά Ισπανό, Ράφα Ναδάλ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Τσιτσιπάς έδειξε τεράστιο «μέταλλο» απέναντι σε έναν απ' τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών και απέδειξε πως το μέλλον στο άθλημα είναι ολόδικό του.

Με το σερβίς στον Τζόκοβιτς, ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυνατά στο πρώτο γκέιμ του πρώτου σετ, προηγήθηκε με 40-0, όμως από αβίαστα λάθη έχασε και τις δύο ευκαιρίες που είχε για να κάνει το μπρέικ, αλλά και την τρίτη στην ισοπαλία, με τον Σέρβο να «απαντάει» με ψυχραιμία και να παίρνει το πρώτο γκέιμ μετά από «μάχη» 7 λεπτών.

Ο τρόπος με τον οποίο έχασε το πρώτο γκέιμ, επηρέασε τη συγκέντρωση του Τσιτσιπά, με αποτέλεσμα να χάσει εύκολα και τα δύο επόμενα (σε έξι λεπτά), παίρνοντας μόλις έναν πόντο. Ο 22χρονος πρωταθλητής αντέδρασε στο τέταρτο γκέιμ και μείωσε σε 3-1, όμως ο Τζόκοβιτς «κράτησε» το σερβίς του και στο επόμενο γκέιμ, αυξάνοντας το προβάδισμά του με 4-1. Ο Έλληνας άσος μείωσε ξανά σε 4-2, χάνοντας μόλις έναν πόντο στο έκτο γκέιμ, όμως στο αμέσως επόμενο έχασε διπλή ευκαιρία για να «σπάσει» το σερβίς του Τζόκοβιτς, ο οποίος διατήρησε την απόστασή του, φτάνοντας στο 5-2. Ξεκινώντας το όγδοο γκέιμ από το σερβίς, ο Τσιτσιπάς μείωσε ξανά σε 5-3, όμως αμέσως μετά, αν και πήγε τον Σέρβο στην ισοπαλία από το 0-40, εντέλει δεν μπόρεσε να κάνει το μπρέικ κι έχασε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, το ξεκίνημα του Έλληνα πρωταθλητή ήταν πολύ καλό. Πήρε το πρώτο γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο, όμως στο δεύτερο, έχασε ξανά από δικά του λάθη διπλό μπρέικ-πόιντ, με αποτέλεσμα το γκέιμ να καταλήξει στον Τζόκοβιτς. Ο Τσιτσιπάς πήρε ξανά προβάδισμα, κρατώντας το σερβίς του, ο Σέρβος έκανε το 2-2, όμως κάπου εκεί άρχισε να... θολώνει το μυαλό και τα χτυπήματα του 22χρονου πρωταθλητή, ο οποίος έχασε δύο δικά του γκέιμς από το 40-0 κι ο Τζόκοβιτς έφτασε με καθαρές «εκτελέσεις» στο 6-2.

Στο τρίτο σετ διάρκειας 57 λεπτών, ο Τσιτσιπάς φάνηκε να βρίσκει ξανά τη συγκέντρωσή του και με πολύ καλά «χτυπήματα» κατέκτησε το πρώτο γκέιμ, όμως στη συνέχεια έχασε για άλλη μία φορά την ευκαιρία να «σπάσει» το σερβίς του Τζόκοβιτς, παρότι έφτασε από 15-40 σε μπρέικ-πόιντ (το όγδοο χαμένο μέχρι εκείνη τη στιγμή). Ακολούθησαν έξι εκατέρωθεν κερδισμένα σέρβις-γκέιμς, που οδήγησαν στο 4-4, όμως στο ένατο ο Σέρβος πρωταθλητής έβγαλε σπουδαίες άμυνες στο σερβίς του Τσιτσιπά, οδηγώντας τον σε λάθη, με αποτέλεσμα να κάνει το μπρέικ και να προηγηθεί για πρώτη φορά στο σετ με 5-4.

Ο Τζόκοβιτς μπήκε στο επόμενο γκέιμ για να «τελειώσει» το ματς, «αντέδρασε» στο 0-15 του Έλληνα πρωταθλητή, αλλά ο Τσιτσιπάς δεν το... παράτησε. Ξαναπήρε προβάδισμα με 30-40 κι αφού σπατάλησε ακόμη ένα διπλό μπρέικ-πόιντ (0/10) -«γκρεμίζοντας» ενδιάμεσα το πρώτο ματς-μπολ του Σέρβου- τα κατάφερε με την... 11η, κάνοντας μπρέικ στο μπρέικ και παρέμεινε «ζωντανός» στον αγώνα.

Με την ψυχολογία ανεβασμένη πλέον, ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-6 και στο καθοριστικότερο σημείο, άντεξε στις επιθέσεις του Τζόκοβιτς κι έφτασε σε διπλό μπρέικ-πόιντ, μετά από δύο τρομερά ράλι, που τον οδήγησαν σε δεύτερο μπρέικ και στην κατάκτηση του σετ με 5-7.

Στο τέταρτο σετ, ο «Tsitsifast» μπήκε με τρομερή διάθεση και πήρε τα πρώτα δύο γκέιμς, κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο. Ο Τζόκοβιτς απάντησε με μπρέικ στο μπρέικ και με ένα ακόμη κερδισμένο γκέιμ στο οποίο σέρβιρε ο ίδιος και ισοφάρισε σε 2-2. Ακολούθησε ακόμη ένα συναρπαστικό γκέιμ που κρίθηκε μετά από ισοπαλία και δύο «σβησίματα» του Τσιτσιπά σε ισάριθμα αβαντάζ του Τζόκοβιτς. Ο αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή ισοφάρισε εκ νέου σε 3-3 και στο έβδομο και πλέον συναρπαστικό γκέιμ ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του, κι αφού πρώτα έχασε τρεις φορές το αβαντάζ στην ισοπαλία. Ακολούθησε το 4-4 από τον Τζόκοβιτς, με την κόπωση να αρχίζει να καταβάλλει πλέον και τους δύο αθλητές, όμως στο ένατο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς έκανε ξανά το... θαύμα του. Παρά το γεγονός ότι ο Τζόκοβιτς είχε πάρει ξανά προβάδισμα δύο φορές μετά από ισοπαλία, έφτασε στο 4-5. Κι αμέσως μετά πήρε και το σετ, ισοφαρίζοντας σε 2-2, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους και φανταστικό μπρέικ στο σερβίς του Τζόκοβιτς, την ώρα που ο Σέρβος είχε πάρει προβάδισμα με 40-15.

Το πέμπτο σετ, ξεκίνησε όπως... ολοκληρώθηκε. Με γκέιμ «θρίλερ» που κρίθηκε μετά από ισοπαλία και τον Τσιτσιπά να κρατάει το σερβίς του στο τέλος, κάνοντας το 1-0. Ο Σέρβος, ισοφάρισε στο δικό του γκέιμ κι έκανε το μπρέικ στο τρίτο, δείχνοντας πολύ πιο καθαρό μυαλό στις εκτελέσεις του. Ο Τζόκοβιτς πήρε ξανά ψυχολογία κι επικράτησε στο τέταρτο γκέιμ (3-1), κάνοντας ακολούθως δεύτερο σερί μπρέικ απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή, που άρχισε να χάνει την αυτοκυριαρχία του προς το τέλος (4-1).

Ο 33χρονος Σέρβος πήρε και το έκτο γκέιμ (5-1) και παρά την προσπάθεια του Τσιτσιπά να ξεκινήσει μία τελική αντεπίθεση στο έβδομο γκέιμ, με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, ο Τζόκοβιτς «έσβησε» τα δύο αβαντάζ του Έλληνα άσου και έφτασε στο τρίτο σερί μπρέικ και στη μεγάλη νίκη που τον οδηγεί στον τελικό της Κυριακής.