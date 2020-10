Πολιτική

Δένδιας: επίσκεψη στην έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την επίσκεψη Δένδια στο στρατόπεδο Film City στην Πρίστινα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, επισκέφθηκε, σήμερα, Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020, την έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου στο στρατόπεδο Film City στην Πρίστινα.

Τον υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε ο εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Δημήτριος Κούκος και ο αντισυνταγματάρχης Αθανάσιος Καρμπέρης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας και ο Κώστας Φραγκογιάννης ενημερώθηκαν για την αποστολή, τη σύνθεση και τις δραστηριότητες της Ελληνικής Δύναμης καθώς και για τις δράσεις της και τη θετική αντιμετώπιση του προσωπικού της από τον τοπικό πληθυσμό.