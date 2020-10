Ζώδια

Αστρολογία και τύχη: Πως την επηρεάζουν οι όψεις Σελήνης - Δία

H όψη που σχηματίζεται μεταξύ του Δία και της Σελήνης και είναι η κινητήριος δύναμη για πολλές επιτυχίες και καλή τύχη.

Η ανάγνωση και ανάλυση ενός αστρολογικού χάρτη, έχει ως κύριο σκοπό την ανεύρεση εκείνων των σημείων και στοιχείων που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το πώς το κάθε άτομο μπορεί να αναπτύξει τα ταλέντα και τις ικανότητες του ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γενέθλιες όψεις, οι οποίες θεωρούνται ως μία ώθηση προς την επιτυχία, την καταξίωση, το κοινωνικό στάτους, την υλιστική πληρότητα, τον επιτυχημένο γάμο. Μία από αυτές, είναι η όψη που σχηματίζεται μεταξύ του Δία και της Σελήνης και είναι η κινητήριος δύναμη για πολλές επιτυχίες και καλή τύχη.



Όσοι λοιπόν έχουν στον αστρολογικό τους χάρτη όψη μεταξύ του Δία και της Σελήνης, θεωρούνται τυχερά και ευνοημένα άτομα, που βρίσκονται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, διεκδικώντας χωρίς πολύ αγώνα τη μερίδα του Λέοντος! Οι δύο αυτοί πλανήτες βοηθούν να ανοίξουν διάπλατα πόρτες, που για κάποιους άλλους παραμένουν ερμητικά κλειστές, είτε πρόκειται για προσωπικές επιτεύξεις, επαγγελματικές ή κοινωνικές. Ρίχνοντας μία ματιά στα ωροσκόπια, αμέσως αναγνωρίζουμε τους αγαπημένους των ..άστρων!



Οι.... γουρλήδες του ζωδιακού



Η μεγαλύτερη σε ισχύ όψη που φέρνει τύχη, θεωρείται η σύνοδος μεταξύ Δία και Σελήνης, αλλά και η όψη μεταξύ Ήλιου και Δία, με το τρίγωνο να ακολουθεί σε ισχύ και κατόπιν το εξάγωνο. Ωστόσο, η αντίθεση αλλά και το τετράγωνο κάνουν το θαύμα τους και συχνά φέρνουν στη ζωή μας πολύ δυνατά και ευχάριστα αποτελέσματα. Το κυνήγι των στόχων γίνεται ευκολότερο, με γρήγορα και επιθυμητά αποτελέσματα, χαρίζοντας στο άτομο επιπρόσθετη αισιοδοξία, αφού η ζωή του χαμογελά συνεχώς, αλλά και μια ισορροπία συναισθημάτων. Κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για άτομα, τα οποία τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και τη ροή της ζωής και των πραγμάτων.



Το άγγιγμα του Μίδα



Δεν είναι τυχαίο που σε ωροσκόπια διασήμων, πλούσιων και επιτυχημένων ανθρώπων, οι όψεις Δία-Σελήνης είναι συχνότατες, όπως επίσης και σε ανθρώπους που γενικότερα η ζωή τους δείχνει την χαρούμενη και γλυκιά πλευρά της. Η τύχη παρουσιάζεται με διάφορα πρόσωπα, ευνοώντας στο μέγιστο βαθμό σε οικονομικές απολαβές, σε τυχερά παιχνίδια, κοινωνική άνοδο, δημοσιότητα, ταξίδια, επαγγελματική επιτυχία. Σε περίπτωση που οι όψεις που σχηματίζονται έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, δηλαδή είναι τετράγωνο και αντίθεση, τότε έχουμε μια ασύδοτη σπατάλη, κακό χειρισμό της εύνοιας και επιπολαιότητα. Η βοήθεια από τους άλλους λαμβάνεται σα δεδομένη, η φιλοδοξία δεν έχει όρια, ενώ στον ερωτικό τομέα, το... κακομαθημένο άτομο προσανατολίζεται στην ποικιλία και την έντονη σεξουαλική δραστηριότητα.



Αν είναι ανδρικός ο χάρτης που έχει τις όψεις αυτές, τότε η επιτυχία και το κοινωνικό στάτους πιθανόν να έρθει στη ζωή του άντρα αυτού με τη βοήθεια μιας δυνατής και ισχυρής γυναίκας, που θα τον αναδείξει και θα σταθεί πίσω του.

Οι όψεις Δία-Σελήνη θεωρούνται πως φέρνουν εύνοια ως προς τη δημοσιότητα, επειδή η Σελήνη δεν συμβολίζει μόνο την ψυχή και την εσωτερικότητα, αλλά και το κοινό, το λαό, το πλήθος. Ως συνέπεια, δημιουργεί μια λαμπερή persona, ένα αστραφτερό και αγαπητό ίνδαλμα, αφού μέσα από το άγγιγμα του Δία, το άτομο μετατρέπεται σε είδωλο των πολλών, σε βεντέτα και αντιπρόσωπο του λαού. Μία εξήγηση είναι πως οι πολλοί αντανακλούν τις δικές τους επιθυμίες για επιτυχία και φήμη στο άτομο αυτό και το εξιδανικεύουν.



Έρωτας... πολλών καρατίων



Η όψη αυτή δε θα μπορούσε να μείνει έξω από τον έρωτα και τις σχέσεις και είναι γνωστές οι υπερβολές που προκαλεί, τόσο στις συμπεριφορές τις καθ’ αυτού ερωτικές, όσο και στην ανάγκη επίδειξης πλούτου και δύναμης.

Οι άνδρες με αυτή την όψη, επηρεάζουν εύκολα μια γυναίκα, τη γοητεύουν χωρίς δυσκολία και κατά συνέπεια, την χειρίζονται κατά βούληση. Η εικόνα που δίνουν, είναι της υπερβολικής αυτοπεποίθησης, της σιγουριάς ως προς τον ανδρισμό τους και της επιτυχίας, κοντά στην εικόνα με το πριγκιπόπουλο καθισμένο στο άτι!



Όσον αφορά τις γυναίκες, η πιθανότητα να αναδειχτούν κοινωνικά μέσα από ένα τυχερό γάμο, είναι μεγάλη και αυτό αναζητούν συχνά άλλωστε. Εδώ η τύχη μπορεί να είναι διπλή, γιατί βοηθά τόσο από κοινωνικής πλευράς, όσο και με την δημιουργία μιας ουσιαστική σχέσης, αγαπημένης, αρμονικής και ταιριαστής.



Χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτών είναι η συναισθηματική γενναιοδωρία, αλλά και η υπερβολή, αφού τα πάντα υποκινούνται από την ανάγκη για προβολή. Ο κόσμος όλος μια σκηνή ενός θεάτρου, που μόνο το παθιασμένο χειροκρότημα ικανοποιεί και χορταίνει το κενό μέσα τους.



Στις ερωτικές σχέσεις υπάρχει η τάση και η ανάγκη για επιβεβαίωση, αλλαγές, νέα μοτίβα, κινητικότητα. Ωστόσο, σε μία καλή όψη μεταξύ Σελήνης και Δία οι σχέσεις κυλάνε αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες και ζόρια, ενώ οι εντάσεις και τα απωθημένα βρίσκουν τη λύση τους μέσα στις ψυχές και το σωστό χειρισμό.

Η άλλη όψη του νομίσματος



Βέβαια, επειδή στη ζωή δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια σαν παραμύθι, έτσι και η όψη αυτή δεν θα μπορούσε να μην κρύβει κάποια παγίδα, η οποία δεν είναι άλλη, από την παραπλάνηση του λαού, της μάζας, του άλλου, αυτού που έχουμε απέναντι, αυτού με τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Με όπλο τα κομψά λόγια, την ανεπανάληπτη πειθώ και την επιρροή, η οποία εισχωρεί πιο βαθιά απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε, είναι εφικτός ο χειρισμός του πλήθους και η κατά βούληση κατεύθυνση συνειδήσεων.



Μαζί με την χαριτωμένη στάση ζωής, το άτομο υιοθετεί και μια στάση πως ο κόσμος του ανήκει, απαιτώντας οι άλλοι να υποχωρούν στην κάθε του απαίτηση και βίτσιο, όσο παράλογα και αν αυτά είναι.



Η επαφή του Δία με τη Σελήνη σε ένα ωροσκόπιο δημιουργεί συνθήκες τέτοιες, που έλκει αυτό που έχουμε ανάγκη τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Είναι το κόκκινο χαλί κάτω από τα πόδια μας, είναι η πόρτα που δειλά χτυπάμε να ανοίξει και αυτή όχι μόνο ανοίγει διάπλατα να μας υποδεχτεί, αλλά πατάμε και σε βελούδινο χαλί, είναι το χαμόγελο του Θεού στη ζωή μας, η υπόσχεση του σύμπαντος πως δεν μας έχει εγκαταλείψει αβοήθητους. Αρκεί να κάνουμε την αρχή...

