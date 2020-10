Κοινωνία

Αρμουτίδου στον ΑΝΤ1 για Μάγδα Φύσσα: Μας έχουν καταδικάσει να ζούμε με αναμνήσεις

Στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα στέκεται η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη. Τι είπε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα στέκεται η Κούλα Αρμουτίδου με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή και την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" για την πόνο που νιώθει μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της με τόσο βίαιο τρόπο.



«Η Μάγδα Φύσσα μου στάθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», τόνισε η κ. Αρμουτίδου, καθώς η μητέρα του Παύλου Φύσσα είχε σταθεί στο πλευρό της κ. Αρμουτίδου στην δίκη για την δολοφονία της κόρης της. Ωστόσο, η ίδια λόγω προβλημάτων υγείας δεν κατάφερε να παραβρεθεί στο δικαστήριο για την απόφαση της Χρυσής Αυγής .

«Είμαστε μανάδες ομοιοπαθείς, χάσαμε τα παιδιά μας. Όποια ποινή και να τους ρίξουν δεν μπορεί να μας ανακουφίσει» είπε η κ. Αρμουτίδου και ανέφερε πως «οι Χρυσαυγίτες να ντρέπονται που με τόση ευκολία αφαίρεσαν μια ανθρώπινη ζωή».

«Μόνο εμείς ξέρουμε τι βιώνουμε μέσα σε ένα άδειο σπίτι. Μας έχουν καταδικάσει να ζούμε με αναμνήσεις», είπε τέλος η κ. Αρμουτίδου.