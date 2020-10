Κόσμος

Ο Πομπέο υπόσχεται να δημοσιοποιήσει τα e-mail της Χίλαρι Κλίντον

Για ποιον λόγο βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο, ο οποίος μπήκε χθες στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ –γεγονός εξαιρετικά σπάνιο– υποσχέθηκε σήμερα ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τα e-mail της Χίλαρι Κλίντον τα οποία, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, αποδεικνύουν ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά.

Ο Πομπέο, όταν ρωτήθηκε για την κριτική που δέχτηκε από τον πρόεδρο, απάντησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News: «Θα φτάσουμε κι εκεί. Θα βγάλουμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουν να τις δουν οι Αμερικανοί».

Στην ερώτηση αν θα δώσει στη δημοσιότητα αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Πομπέο πρόσθεσε: «Θα το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Πιστεύω σίγουρα ότι θα δούμε περισσότερα πριν από τις εκλογές».

Την Πέμπτη ο Τραμπ επέκρινε δριμύτατα τον υπουργό του για το θέμα αυτό και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί ο Πομπέο δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο ώστε να ασκηθεί δίωξη στην Κλίντον για αυτήν την υπόθεση. Αυτά τα e-mail «βρίσκονται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά ο Μάικ Πομπέο ήταν ανίκανος να τα βγάλει (στη δημοσιότητα), κάτι που είναι πολύ ατυχές. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί του σ’ αυτό το θέμα», είπε.

Η Κλίντον κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε έναν ιδιωτικό σέρβερ όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών για την επίσημη αλληλογραφία της και όχι τον ασφαλή σέρβερ του υπουργείου. Το 2016, κατά την προεκλογική εκστρατεία του, ο Τραμπ ζητούσε συνεχώς «να την στείλουν στη φυλακή».

Αφού ερεύνησε την υπόθεση, το FBI δεν άσκησε δίωξη στη Χίλαρι Κλίντον, όμως έκρινε «εξαιρετικά ασύνετη» την πράξη της.

Πέρσι, μετά από έρευνα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποκαλύφθηκε ότι η κόρη του προέδρου Τραμπ, Ιβάνκα και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, που είναι και οι δύο σύμβουλοί του στον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιούσαν επίσης ιδιωτικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για υποθέσεις που σχετίζονται με την κυβερνητική δραστηριότητά τους.