Κορονοϊός – Ευρώπη: Ανησυχία για την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

Μίνι lockdown σε ευρωπαϊκές πόλεις και αυξημένα μέτρα προστασίας. Ποιες περιοχές είναι στο "κόκκινο"





Μπροστά στο άλμα που καταγράφουν τα κρούσματα της Covid-19 στην Ευρώπη, νέοι περιορισμοί τίθενται σήμερα σε ισχύ στη Γερμανία --στο Βερολίνο-- και στην Πολωνία, ενώ στη Λατινική Αμερική η Βραζιλία ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον πήχυ των 150.000 νεκρών.

Στην Ευρώπη, η οποία καταγράφει περισσότερα από 6,2 εκατ. κρούσματα Covid-19 και σχεδόν 240.000 νεκρούς, η κατάσταση δεν παύει να επιδεινώνεται.

Στη Γερμανία, όπου περισσότερα από 4.000 νέα κρούσματα καταγράφονται επισήμως κάθε μέρα --αριθμός ρεκόρ από τις αρχές Απριλίου--, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε: αν ο αριθμός των μολύνσεων δεν σταθεροποιηθεί μέσα σε δέκα ημέρες, η χώρα θα λάβει νέα περιοριστικά μέτρα.

Όμως από σήμερα στο Βερολίνο τα περισσότερα καταστήματα, καθώς και όλα τα εστιατόρια και τα μπαρ θα πρέπει να κλείνουν από τις 23:00 έως τις 06:00, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Μπροστά στην ανησυχητική αύξηση των μολύνσεων, μεγάλες γερμανικές πόλεις, κυρίως το Βερολίνο και η Φρανκφούρτη, επέβαλαν περιοριστικά μέτρα στον τομέα της γαστρονομίας, καθώς και περιορισμό των κοινωνικών επαφών.

Στη γειτονική Πολωνία, η οποία αντιμετωπίζει επίσης αύξηση ρεκόρ του αριθμού των μολύνσεων, η χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους θα είναι υποχρεωτική από σήμερα σε όλη τη χώρα.

«Το δεύτερο κύμα έχει φθάσει στη χώρα μας και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με σταθερό τρόπο», δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι εξηγώντας πως το σύνολο της χώρας αυτής των 38 εκατ. κατοίκων θα θεωρείται πλέον «κίτρινη ζώνη».

Τριάντα οκτώ κοινότητες θα θεωρούνται επίσης από σήμερα «κόκκινες ζώνες», όπου εφαρμόζονται πιο αυστηροί περιορισμοί στις δημόσιες και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Η Πολωνία είχε καταγράψει την Πέμπτη 4.280 μολύνσεις και 76 θανάτους, αυξάνοντας τους συνολικούς αριθμούς για τη χώρα αυτή σε 111.599 και 2.867 αντιστοίχως.

Μερικό lockdown στη Μαδρίτη





Η κατάσταση επιδεινώνεται και στη Γαλλία: 20.339 νέα κρούσματα σε 24 ώρες, ένα νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς που ανακοινώθηκαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ. Το επιστημονικό συμβούλιο της κυβέρνησης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων τοπικών lockdown, «αν είναι απαραίτητο».

Συνέπεια: τέσσερις πόλεις της ανατολικής και της βόρειας Γαλλίας (Λιόν, Γκρενόμπλ, Σεντ-Ετιέν και Λίλλη) θα τεθούν σήμερα στη ζώνη μέγιστου συναγερμού, κάτι συνώνυμο με νέους περιορισμούς, όπως συμβαίνει ήδη με το Παρίσι και το Εξ-Μαρσέιγ (νότος).

Στην Ισπανία η κυβέρνηση κήρυξε χθες, Παρασκευή, κατάσταση έκτακτης υγεινομικής ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης για να επιχειρήσει να σταματήσει την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων (+10.000 καθημερινά κατά μέσο όρο τις τελευταίες ημέρες), επαναφέροντας ένα μερικό lockdown στην πρωτεύουσα το οποίο είχε ακυρωθεί την προηγουμένη από τη δικαιοσύνη. Από τις 2 Οκτωβρίου οι κάτοικοι της Μαδρίτης και των περιχώρων της δεν μπορούν πλέον να βγαίνουν από την πόλη τους παρά μόνο για λόγους πρώτης ανάγκης.

Στον κόσμο, από τα τέλη Δεκεμβρίου η πανδημία έχει στοιχεσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.063.346 ανθρώπους και έχει μολύνει περισσότερους από 36,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έχει σαφώς επιταχυνθεί σε σχεδόν όλες τις περιφέρειες του κόσμου τις επτά τελευταίες ημέρες (+315.000 νέα κρούσμτατα την ημέρα σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή 6% περισσότερα από την προηγούμενη εβδομάδα), με πρώτη την Ευρώπη (+28%) και με εξαίρεση την Ασία (-7%).

Συνολικά η λατινική Αμερική και η ΚαραΪβική είναι οι περιφέρειες που γνωρίζουν «τις χειρότερες οικονομικές και υγειονομικές συνέπειες» στον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία προβλέπει πτώση του περιφερειακου ΑΕΠ κατά 7,9% το 2020.

Στην ήπειρο αυτή, η Βραζιλία αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα το όριο των 150.000 νεκρών από τον κορονοϊό, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ενώ ο αριθμός των καθημερινών θανάτων συνεχίζει να μειώνεται βραδέως.

Ο καθημερινός μέσος όρος των νέων κρουσμάτων σε μια εβδομάδα μειώνεται επίσης, στα 27.477 έναντι άνω των 40.000 στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αυτή η τεράστια χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων έχει τους περισσότερους νεκρούς από Covid-19 στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 149.639 νεκρούς και 5.055.888 κρούσματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επαναλάβει από σήμερα στον Λευκό Οίκο την προεδρική εκστρατεία που διέκοψε λόγω της μόλυνσής του με Covid-19, ενώ τη Δευτέρα σκοπεύει να μεταβεί σε μια συγκέντρωση στη Φλόριντα. Στις δημοσκοπήσεις προβάδισμα έχει ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν και η επόμενη προεδρική τηλεμαχία ματαιώθηκε.

Σχέδια ανάκαμψης

Ένα κρίσιμο ερώτημα παρέμενε ωστόσο χθες χωρίς απάντηση: ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος «πιστεύει» ότι δεν είναι πια μεταδοτικός, έχει βγει αρνητικός με τεστ;

Η χώρα του παραμένει αυτή που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο, τόσο σε αριθμό νεκρών (213.570) όσο και σε αριθμό κρουσμάτων (περισσότερα από 7,6 εκατομμύρια), που συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η Ρωσία έσπασε επίσης χθες, Παρασκευή, ένα ρεκόρ νέων κρουσμάτων μέσα σε μια μέρα (+12.126). Οι ρωσικές αρχές λένε αυτή τη στιγμή πως δεν προβλέπουν μείζονα μέτρα περιορισμού.

Η πανδημία έχει πλήξει πολύ την παγκόσμια οικονομία, ωθώντας πολλές χώρες να καταστρώσουν σχέδια ανάκαμψης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς από τον νέο κορονοϊό στην Ευρώπη, ανακοίνωσε επίσης σήμερα νέες αρωγές για τις επιχειρήσεις που αναγκάσθηκαν να παραμείνουν κλειστές εξαιτίας των περιορισμών και οι εργαζόμενοι των οποίων θα αποζημιωθούν στα δύο τρίτα του μισθού τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος αύξησε χθες σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το κονδύλι για ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας, ελπίζοντας έτσι σε μια συμφωνία με τους Δημοκρατικούς τρεις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.