Κοινωνία

“Fake news” πυροδότησαν “εξέγερση” των Ρομά - Τραυματίστηκαν αστυνομικοί από σκάγια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ένταση χτύπησε "κόκκινο" σε πολλές περιοχές της χώρας. Η ψεύτικη είδηση στα social media προκάλεσε χάος.

Δύο αστυνομικοί τραυματίσθηκαν από σκάγια, κατά τη διάρκεια επεισοδίων χθες το βράδυ στα Μέγαρα.

Σε πολλές περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν Ρομά, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο 18χρονου από τα πυρά 63χρονου, ο οποίος χθες κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στο Ζεφύρι δεκάδες νεαροί, ανάμεσά τους και ανήλικοι άναψαν φωτιές και έστησαν οδοφράγματα σε δρόμους, εκτοξεύοντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Για πολλές ώρες από το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ της Παρασκευής η ένταση χτύπησε κόκκινο σε πολλές περιοχές της χώρας. Ρομά βγήκαν να διαμαρτυρηθούν με αφορμή το θάνατο ενός 18χρονου από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια κλοπής σε σπίτι στην Πιπερίτσα Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αφέθηκε ελεύθερος ο 63χρονος που πυροβόλησε τον νεαρό αρκούσε για να πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων.

Στα Μέγαρα δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από σκάγια κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Σε Ασπρόπυργο και Ζεφύρι αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων. Εννέα άτομα συνελήφθησαν.

Στη Λαμία οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Από το μένος ορισμένων νεαρών δεν γλίτωσαν περίπτερα και αυτοκίνητα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων.

Και στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Για πολλές ώρες η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Πελοποννήσου είχε διακοπεί. Στην Ηλεία νεαροί έβαλαν φωτιές σε σκουπίδια.

Οι αρχές στη Δυτική Ελλάδα ταυτοποίησαν 12 άτομα για συμμετοχή σε επεισόδια και παρακώλυση συγκοινωνιών. Στην Αχαΐα οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν ενημερώθηκαν πως ο 63χρονος που απολογήθηκε χθες κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ένταση προκλήθηκε και σε περιοχές της Αργολίδας.