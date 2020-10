Κόσμος

Ακυρώθηκε το δεύτερο debate Τραμπ - Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά την πρόταση της επιτροπής για εικονικό ντιμπέιτ.

Η δεύτερη τηλεμαχία μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, που είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ακυρώθηκε, ανακοίνωσε χθες η ανεξάρτητη επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διοργάνωση των προεδρικών ντιμπέιτ, σημειώνοντας πως οι προεκλογικές εκστρατείες των δύο υποψηφίων ανακοίνωσαν "άλλα σχέδια για αυτή την ημερομηνία".

"Είναι πλέον προφανές ότι δεν θα διεξαχθεί μια τηλεμαχία στις 15 Οκτωβρίου και η επιτροπή θα στρέψει την προσοχή της στις προετοιμασίες για το τελικό προεδρικό ντιμπέιτ που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Οκτωβρίου", υπογραμμίζεται.

Μετά την ανακοίνωση της μόλυνσης του Αμερικανού προέδρου με την Covid-19, η επιτροπή μετέτρεψε την δεύτερη προεδρική τηλεμαχία, που επρόκειτο να γίνει στο Μαϊάμι της Φλόριντα, σε ένα εικονικό ντιμπέιτ, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά.