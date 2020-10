Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι 4 ζώνες του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και η κατάσταση στις ΜΕΘ

Οι βαθμίδες του επιδημιολογικού χάρτη. Ανησυχία για την επιβάρυνση στις ΜΕΘ. Ποια είναι η κατάσταση στην Αττική.

Η επιδημία στη χώρα μας διατηρείται σε επίπεδα σχετικά χαμηλά με ήπιες αυξομειώσεις, χάρη στη συνολική προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι μας, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής της ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνώμων του υπουργείου Υγείας Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την χθεσινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, όπου τα κρούσματα ήταν 391, ενώ παρουσιάστηκε ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19.

Στην Ελλάδα ο αριθμός των διαγνώσεων εξακολουθεί να παρουσιάζει ήπιες αυξητικές τάσεις ξεπερνώντας τους 400 ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων προσεγγίζει τα 100 αυξάνοντας και την πίεση στο σύστημα υγείας, είπε ο καθηγητής. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των ασθενών που καταλήγει εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 5 με τάση σταθεροποίησης του μέσου όρου 5 με 6.

Ενδείξεις σταθεροποίησης στην Αττική

Το μερίδιο της Αττικής στις διαγνώσεις παραμένει σε υψηλά επίπεδα, είπε ο κ. Μαγιορκίνης αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης, ωστόσο πρόσθεσε, θα χρειαστεί μία εβδομάδα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο καθηγητής στην τήρηση των μέτρων προστασίας και επανέλαβε ότι ο πυρήνας της στρατηγικής αντιμετώπισης παραμένει η κοινωνική απόσταση, η χρήση μάσκας και η υγιεινή των χεριών. Κάλεσε τους πολίτες να προστατεύσουν τους γύρω τους, φορώντας τις μάσκες σωστά και με προσήλωση και να εντείνουν την προσπάθεια τήρησης των μέτρων προστασίας διότι, όπως είπε, «η επιδημία μπορεί να μπει σε επιθετική φάση, που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Αυξάνεται η επιβάρυνση στις ΜΕΘ

Την ίδια στιγμή, όμως, η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ με ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 αυξάνεται δραματικά, καθώς ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τους 100. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον χθεσινοβραδινό απολογισμό στις ΜΕΘ βρίσκονταν συνολικά 106 αςθενεις και οι 99 ήταν διασωληνωμένοι. Από τους διασωληνωμένους το 70% νοσηλεύεται σε ΜΕΘ των νοσοκομείων της Αττικής, στοιχείο που δείχνει την άνιση πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας και οι ΜΕΘ στο λεκανοπέδιο.

Ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας

Τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 και την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας https://covid19.gov.gr παρουσίασε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της νόσου Covid-19. Μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσιάστηκε ουσιαστικά ένα πλαίσιο κατηγοριοποιημένων και στοχευμένων τοπικών μέτρων για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής για όλη την Ελλάδα. Ο χάρτης περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Εντάσσει τις 74 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας σε επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας με αντίστοιχες δέσμες μέτρων που ισχύουν για όλους. Πιο συγκεκριμένα εντάσσονται στα εξής επίπεδα : Επίπεδο 1 - Ετοιμότητας, Επίπεδο 2 - Επιτήρησης, Επίπεδο 3 - Αυξημένης Επιτήρησης και Επίπεδο 4 - Αυξημένου Κινδύνου.

Ο καθορισμός του επιπέδου κινδύνου σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση επιδημιολογικών μεγεθών, όπως ο αριθμός κρουσμάτων ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, των δεικτών πληρότητας του συστήματος υγείας (πχ. χρησιμοποιούμενες απλές κλίνες και κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιδημιολογικής κατάστασης, της κάθε περιοχής, όπως αυτά αποτυπώνονται από τα δεδομένα της ιχνηλάτησης αλλά και της συσχέτισης των κρουσμάτων και των επαφών τους. 17 κριτήρια αναλύονται και αξιολογούνται σε καθημερινή βάση προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο συναγερμού κάθε περιοχής. Η εφαρμογή των μέτρων θα πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, εκτός αν προκύψουν έκτακτες περιστάσεις, που να δικαιολογούν εξαιρέσεις εντός της περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή σε επίπεδο δήμου, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://covid19.gov.gr και η ενημέρωση για τα προληπτικά μέτρα σε κάθε περιοχή της χώρας μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: α) με την εισαγωγή ταχυδρομικού κωδικού στο σχετικό πεδίο β) επιλέγοντας την περιφερειακή ενότητα από το οικείο μενού ή γ) κάνοντας κλικ στην περιοχή ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη.

Έτσι, κάθε πολίτης έχει εύκολα και άμεσα πρόσβαση στα μέτρα που ισχύουν στην περιοχή του γεγονός που διευκολύνει τον προγραμματισμό της επιχειρηματικής, εργασιακής, οικογενειακής αλλά και της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα, όταν αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες. Επιπλέον ο προσδιορισμός των μέτρων και κανόνων υπόκειται σε τροποποιήσεις με βάση νεότερα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.

Το νέο αυτό πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε και κάποιες τροποποιήσεις που θα περιλαμβάνει ο χάρτης αυτός σε επιμέρους κανόνες που ίσχυαν έως σήμερα.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Χρήση μάσκας είναι υποχρεωτικής σε εσωτερικούς χώρους εργασίας και εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό σε όλα τα επίπεδα συναγερμού για όλη τη χώρα. Περιορίζεται το ωράριο λειτουργίας της εστίασης και των κέντρων ψυχαγωγίας σε όλα τα επίπεδα συναγερμού, δηλαδή σε όλη τη χώρα σε όλη την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα: Οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν θα λειτουργούν από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 1. Από τις 00:30 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 2 και από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 5 στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 3. Στις συναθροίσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ορίζεται ανώτατο όριο χωρίς εξαιρέσεις τα 100 άτομα για τις περιοχές στο επίπεδο 1, τα 50 άτομα για τις περιοχές στο επίπεδο 2 και τα 9 άτομα στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 3. Τίθενται αναλογικοί κανόνες τετραγωνικών και πληρότητας σε συνέδρια, χώρους λατρείας και μουσεία. Τίθενται αυστηρά όρια πληρότητας σε θέατρο, σινεμά και συναυλίες, που είναι τα εξής: 65% στο επίπεδο 1, 50% στο επίπεδο 2 , 30% στο επίπεδο 3. Τα όρια πληρότητας στην εστίαση καθορίζονται σε 80% για το επίπεδο 1, 65% για το επίπεδο 2 και 50% για το επίπεδο 3. Προβλέπεται χρήση μάσκας στα γυμναστήρια για το προσωπικό αλλά και τους αθλούμενους αναλόγως του επιπέδου συναγερμού.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά οι τροποποιήσεις αυτές κρίθηκαν «αναγκαίες λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθηκών το φθινόπωρο και το χειμώνα και της αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου που προκαλεί ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους». Όπως ανέφερε «πρόκειται για ένα πλαίσιο μέτρων που στηρίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων μηνών, στη διαφάνεια, ώστε κάθε πολίτης της χώρας να μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στα μέτρα στην περιοχή όπου ζει αλλά και στην ισορροπία μεταξύ των υγειονομικών συστάσεων και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου».

Στο σύνολο 74 Περιφερειακών Ενοτήτων, 26 περιφερειακές ενότητες ανήκουν στο επίπεδο 1, (σε ετοιμότητα), 25 βρίσκονται στο επίπεδο 2, (σε κατάσταση επιτήρησης), και 23 στο επίπεδο 3, (σε κατάσταση δηλαδή αυξημένης επιτήρησης), ενώ καμία δεν βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου (επίπεδο 4). Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε σε τι επίπεδο βρίσκεται κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Συγκεκριμένα, στο επίπεδο 3 ανήκουν μέχρι στιγμής, όλη η Αττική ( Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Πειραιάς, Νήσοι Αττικής), Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Θήρα, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, δήμος Κύθνου-Κέας, Κοζάνη, Λέσβος, Μύκονος, Πέλλα, Σάμος, Τρίκαλα.

Για όλα τα μέτρα που συνοδεύουν το κάθε επίπεδο εκτός από την ιστοσελίδα https://covid19.gov.gr μπορούν οι Έλληνες πολίτες να ενημερωθούν και από την επίσημη σελίδα της Πολιτικής Προστασίας, www.civilprotection.gr.