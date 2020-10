Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: ακατανόητες οι πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ που ευνόησαν την Χρυσή Αυγή

Τι είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα τιμολόγια ρεύματος, τα αυθαίρετα, αλλά και τον υπάλληλο της ΔΕΗ που κακοποίησε βάναυσα σκύλο στην Κρήτη.

«Θέμα αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς» χαρακτήρισε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, την πρωτοβουλία του, με την οποία υπήρξαν κυρώσεις από την ΔΕΗ στον υπάλληλο της που κακοποίησε βάναυσα σκύλο στα Χανιά.

Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ότι αφορά τα τιμολόγια ρεύματος, η ΔΕΗ έχει ήδη δρομολογήσει νέο πακέτο εκπτώσεων και μειωμένων τιμολογίων, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικών και των ιδιωτικών παρόχων ρεύματος, υπάρχουν ανάλογες προσφορές.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ολοκληρώνεται και στην Ελλάδα το πλαίσιο για την ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, όπως υπάρχει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην μπορούν να υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις για ακραίες εκπτωτικές πολιτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες οικονομικές περιπέτειες και να δημιουργήσει τεράστια χρέη στην ΔΕΗ.

Για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι είχαν δοθεί δύο παρατάσεις και δεν υπήρξε περιθώριο για άλλη, αναφέροντας ότι «αποδεικνύεται από τα στοιχεία ότι όσοι μπήκαν εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα και απλώς έκαναν την έναρξη της διαδικασίας, έχουν την ευχέρεια και συνεχίζουν τις την ολοκλήρωση των αιτήσεων τους αυτές τις ημέρες».

Όπως ανέφερε, «τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 200.000 υποθέσεις και έχουν μείνει το πολύ 20.000 υποθέσεις για τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία, ενώ για τα υπόλοιπα αυθαίρετα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες».

Για την Χρυσή Αυγή

Αναφορικά με την Χρυσή Αυγή, ο Κ. Χατζηδάκης είπε ότι «είναι ακατανόητες οι πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ευνόησαν την Χρυσή Αυγή, όπως καταγγέλει και ο Σταύρος Κοντονής», σημειώνοντας ότι ο Σταύρος Δήμας αρνήθηκε να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ψήφους της Χρυσής Αυγής, ενώ ο τότε Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, έλεγε ότι θα προσμετρηθούν κανονικά οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ότι το κόμμα του καταγράφει ορισμένα στοιχεία γύρω από την Χρυσή Αυγή, όπως οι αναφορές του κ. Κοντονή, οι αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και οι δηλώσεις στελεχών όπως ο Γ. Κατρούγκαλος, ενώ σχετικά με τον ακυρωθέντα διορισμό της Ελένης Ζαρούλια στην Βουλή είπε ότι θα πρέπει να ελέγξει ο καθένας και από ποια Κυβέρνηση υιοθετήθηκαν και ψηφίστηκαν οι σχετικές διατάξεις.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, θα αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν ανακύψει, με αφορμή την δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.