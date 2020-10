Πολιτική

Πέτσας: Μετά το ευρωπαϊκό συμβούλιο οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας

Οι προκλήσεις της Άγκυρας στην Κύπρο. «Παράθυρο» για νέα μείωση φόρων και εισφορών. Τι είπε για την Χρυσή Αυγή.

Μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσουν πιθανότατα οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Όσο λιγότερες εντάσεις έχουμε τόσο το καλύτερο για τον Ελληνισμό», τόνισε o κ. Πέτσας μιλώντας στον ΣΚΑΙ και πρόσθεσε πως θα είναι ευχής έργο αν αρχίσουν οι διερευνητικές και πως όσον αφορά τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας η Τουρκία δείχνει μια σταθερή αποκλιμάκωση.

Για τις προκλήσεις της Άγκυρας στην Κύπρο, ο κ. Πέτσας είπε πως αυτό που έκανε στην Αμμόχωστο ο Ερντογάν, είναι αυτό ακριβώς που του είπε η ΕΕ να μην κάνει με το σημείο 18 των συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής.

«Άρα εδώ θα βρει απέναντί του, όχι την Κύπρο, όχι την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνοντας ότι είναι σαν να κοροϊδεύει η Τουρκία όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Παράθυρο» για νέα μείωση φόρων και εισφορών

«Η βασική πυξίδα που διέπει την πολιτική μας είναι η μείωση των φόρων και των εισφορών, είναι περισσότερες δουλειές για τους Έλληνες είναι η ασφάλεια για όλους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης παροχών ή μείωσης φόρων από τον πρωθυπουργό.

Είναι πιθανό εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι «φυσικά μπορεί να αναλάβει μια πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός που δεν την είχε προβλέψει κάποιος ότι θα έρθει σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία».

Για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα της Καθημερινής για εισηγήσεις μείωσης ή και κατάργησης του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι όλα τα σενάρια ελάφρυνσης των Ελλήνων εξετάζονται αλλά δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη απόφαση. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση σταθερός προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

Έγραψε η ιστορία ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένοχη – Προσπάθεια συμψηφισμού από ΣΥΡΙΖΑ





Για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ο κ. Πέτσας κατέταξε μεταξύ των ηγετών που -όπως είπε, κοιτούν στα μάτια ναζιστικά μορφώματα και παίρνουν σωστές αποφάσεις τους Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που έγραψε η ιστορία, πρόσθεσε, είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένοχη, πως καταδικάστηκαν τα ηγετικά της στελέχη.

Για τις ποινές που θα τους επιβληθούν τόνισε πως πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο φέρει ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς μείωσε τις ποιες και κατήργησε τον περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, τόνισε ο κ. Πέτσας και εξέφρασε την ελπίδα ότι με όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει, τέτοια μορφώματα ανήκουν στο παρελθόν.

Σχετικά με βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζει στελέχη της ΝΔ να εκφράζουν απόψεις ανεκτικότητας για την Χρυσή Αυγή, απάντησε ότι ο κόσμος έχει μνήμη και θυμάται ποιοι ήταν στην πλατεία με την Χρυσή Αυγή, έριξαν μαζί την κυβέρνηση Σαμαρά, πήγαιναν σε επικοινωνιακά σόου στο Καστελόριζο και ψήφισαν τις αλλαγές για να πέσει στα μαλακά η ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

«Καλή η προσπάθεια συμψηφισμού που προσπάθησε η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν πιάνει τόπο», τόνισε χαρακτηριστικά.



Δεν υπάρχουν κουρασμένα παλικάρια στην κυβέρνηση



«Οι εκλογές θα γίνουν το 2023, δεν υπάρχει καμία σχέση για εκλογές», δήλωσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι οι εκλογές δεν συνδέονται με την νέα κανονικότητα που θα φέρει ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού είπε ότι ο πρωθυπουργός κάνει τις καλύτερες παρεμβάσεις όποτε εκείνος κρίνει και πως δεν υπάρχουν «κουρασμένα παλικάρια» στην κυβέρνηση.