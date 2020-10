Κοινωνία

Τζέλης στον ΑΝΤ1: η Εισαγγελέας απολογήθηκε στους καταδικασμένους της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Ασυνήγορος της οικογένειας Φύσσα για την διαδικασία των ελαφρυντικών και των ποινών, αλλά και για την πικρία της Μάγδας Φύσσα.

Ως ασυνήθιστη χαρακτήρισε την στάση της Εισαγγελέως στην δίκη της Χρυσής Αυγής, να ζητήσει τον λόγο, ενώ δεν προβλεπόταν, και να επισημάνει ότι εμμένει στην αρχική της θέση σε ότι αφορά την ετυμηγορία για τους κατηγορούμενους στην δίκη της Χρυσής Αυγής, ο συνήγορος της οικογένειας Φύσσα.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Ανδρέας Τζέλης, η αίσθηση του είναι ότι η Εισαγγελέας απολογήθηκε στους κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν.

Σε ότι αφορά την διαδικασία, εκτίμησε ότι την Τρίτη θα υπάρξει η τελική απόφαση για τις ποινές σε όσους καταδικάστηκαν στην δίκη της Χρυσής Αυγής και τότε θα προκύψει ποιοι θα οδηγηθούν στην φυλακή και ποιες ποινές θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ερωτηθείς για τις σκέψεις της Μάγδας Φύσσα, μετά τη απόφαση του δικαστηρίου, ο συνήγορος της είπε ότι αυτό που λέει η μητέρα του Παύλου Φύσσα είναι «να μην βρεθούν άλλοι στην θέση της, να μην υπάρξουν άλλα τέτοια φαινόμενα από την Χρυσή Αυγή», συμπληρώνοντας όμως ότι «της μένει και μια πικρία ό,τι έπρεπε να χαθεί ο Παύλος για να ξεκινήσει η διαδικασία κατά της Χρυσής Αυγής, ενώ είχαν προηγηθεί η επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες και η δολοφονία του Λουκμάν».