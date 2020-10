Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1: νέες υπηρεσίες για τους πολίτες στο gov.gr

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και την τεράστια αποδοχή των ψηφιακών διευκολύνσεων.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος αναφέρθηκε στην διευκόλυνση και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τις συνθήκες στην περιοχή τους, γύρω από τον κορονοϊό και τα μέτρα που ισχύουν, μέσω του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας, που παρουσιάστηκε την Παρασκευή, χωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες της χώρας σε 4 ζώνες.

Σε ότι αφορά το gov.gr, ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος επεσήμανε ότι έχει μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας και των περιορισμών στις μετακινήσεις και στις επαφές με υπηρεσίες και φορείς.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι μέσα σε έξι μήνες έχουν εκδοθεί 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής, για τις οποίες θα χρειαζόταν φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες δεν έγιναν, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο στους πολίτες.

Όπως επεσήμανε, «εμπλουτίζουμε σε καθημερινή βάση το gov.g. Πλέον είναι περισσότερες από 700 οι υπηρεσίες που προσφέρονται διαδικτυακά», ενώ σχετικά με το επόμενο βήμα είπε ότι «σύντομα θα μπορούμε να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας που ζητούν οι τράπεζες, όπως το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης και άλλα δεδομένα, ώστε όλες οι διαδικασίες να γίνονται, με την συναίνεση του πελάτη, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως».