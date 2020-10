Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Μπάτλερ έδωσε... παράταση ζωής στους Χιτ

Ο πέμπτος τελικός της σειράς, ήταν συγκλονιστικός με τους Χιτ να επικρατούν των Λέϊκερς, μειώνοντας σε 3-2 στις νίκες.

Η εξαιρετική σειρά των τελικών στο εφετινό ΝΒΑ, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Οι Μαϊάμι Χιτ «δεν το βάζουν κάτω» και παρά το γεγονός ότι βρίσκονται με την «πλάτη στον τοίχο», δείχνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πολύτιμο «δακτυλίδι» του πρωταθλητή.

Ο πέμπτος τελικός της σειράς, ήταν συγκλονιστικός με τους Χιτ να επικρατούν των Λέϊκερς με 111-108, μειώνοντας σε 3-2 στις νίκες.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός, καθώς σε 47 λεπτά συμμετοχής, τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ και πέντε κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του Μαϊάμι στην σπουδαία νίκη. Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχε και ο Ντάνκαν Ρόμπινσον με 26 πόντους.

Οσον αφορά στους Λέϊκερς, κορυφαίος αλλά όχι... αρκετός, ήταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς με 40 πόντους, 13 ριμπάουντ κι επτά ασίστ, ενώ ο Αντονι Ντέιβις, σημείωσε 28 πόντους και «μάζεψε» 12 ριμπάουντ.

Ο έκτος τελικός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου (02:30 ώρα Ελλάδας).