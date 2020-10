Κοινωνία

Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή που οδηγούσε ανήλικος (εικόνες)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 16χρονος. Τι αναφέρουν μαρτυρίες για την σύγκρουση.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βούλα, στη συμβολή των οδών Πρίγκηπος Πέτρου και Αγίου Νικολάου.

Στο ατύχημα εμπλέκονται μία μηχανή και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 16χρονος οδηγός της μηχανής παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο νεαρός δικυκλιστής νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζώη του.

Πηγή: alimosonline.gr