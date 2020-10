Πολιτική

ΟΗΕ για Τουρκία: Ζητά την ακύρωση της απόφασης για τα Βαρώσια

Την ανησυχία του για το σχέδιο της Τουρκίας να ανοίξει την παραλία των Βαρωσίων εκφράζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε χθες, Παρασκευή, την ανησυχία του για το σχέδιο της Τουρκίας να ανοίξει την παραλία των Βαρωσίων και ζήτησε την ακύρωση της απόφασης αυτής, ενώ κάλεσε επίσης τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή δράση που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στο νησί.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια μόνιμη, συνολική και δίκαιη διευθέτηση σύμφωνη με τις επιθυμίες του κυπριακού λαού και βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Επαναβεβαίωσε επίσης το στάτους των Βαρωσίων, όπως αυτό αναφέρεται σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου --περιλαμβανομένων των αποφάσεων 550 (1984) και 789 (1992)-- και επανέλαβε ότι δεν πρέπει να γίνονται ενέργειες σχετικά με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα κείμενα αυτά.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε τη σημασία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής των αποφάσεών του και κάλεσε αμφότερες τις πλευρές στην Κύπρο, καθώς και τις εγγυήτριες δυνάμεις, να αρχίσουν επειγόντως εποικοδομητικό διάλογο μετά τις εκλογές που διεξάγονται αύριο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.