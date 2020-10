Κόσμος

Κορονοϊός: οι πολιτικοί που νόσησαν ανά τον πλανήτη

Ανάμεσα τους, βρίσκονται πολλοί που δεν πίστευαν καν ότι ο ιός υπάρχει.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 188 χώρες και εδάφη και ο αριθμός των νεκρών από την covid-19 παγκοσμίως έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο. Τα κρούσματα είναι περισσότερα από 36 εκατομμύρια και είναι ήδη σαφές ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Ανάμεσα σε εκείνους που μολύνθηκαν από την αρχή του χρόνου που εμφανίστηκε ο κορονοϊός είναι και πολλά δημόσια πρόσωπα από τον πολιτικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό κόσμο.

Μάλιστα, οι πολιτικοί ίσως να είναι και πιο ευάλωτοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό καθώς έρχονται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, σαφώς περισσότερους από τον μέσο άνθρωπο. Η πιο πρόσφατη περίπτωση ηγέτη χώρας που νόσησε από την covid-19 είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, από τους αρνητές του ιού, ο οποίος δήλωνε άτρωτος. Ο 74χρονος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 3 Οκτωβρίου ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Θετική βρέθηκε και η σύζυγός του Μελάνια και μπήκε σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, το πρόσωπο που φέρεται να μετέδωσε τον ιό στο προεδρικό ζεύγος είναι μια από τις στενότερες προεδρικές συμβούλους, η Χόουπ Χικς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παραβιάζοντας κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο, φέρεται ότι έχει επιστρέψει πλήρως στα καθήκοντά του, εργάζεται στο Οβάλ Γραφείο, και δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία, την ώρα που πάνω από 30 στελέχη του Λευκού Οίκου έχουν μολυνθεί από κορονοϊό και καθημερινά ανακοινώνονται νέα περιστατικά. Με τις ΗΠΑ να θρηνούν πάνω από 210.000 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας, τα κρούσματα στη χώρα να έχουν φτάσει σχεδόν τα 7 εκατομμύρια, ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει μάλιστα ότι το γεγονός ότι ασθένησε από κορονοϊό «ήταν μια ευλογία από τον Θεό».

Ο αρχηγός της αγέλης, η "γριπούλα" του Μπολσονάρου και η "κόλαση" του Μπερλουσκόνι

Ο 56χρονος πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, όχι μόνο ήταν από εκείνους που είχαν πάρει αψήφιστα τον ιό, αλλά δεν τηρούσε και τα μέτρα προστασίας. Υποστήριζε την θεωρια της αγέλης, μια άποψη που πριν από εκείνον είχαν υποστηρίξει και οι δύο κορυφαίοι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησής του, οι Κρις Γουίτι και Πάτρικ Βάλανς. Μάλιστα δεν είχε διστάσει να εμφανιστεί σε νοσοκομείο αναφοράς και να ανταλλάξει χειραψία με πολίτες. Όμως στις 27 Μαρτίου, έγινε ένας από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που ανακοίνωσε ότι είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό με αποτέλεσμα πολλά μέσα ενημέρωσης να τον χαρακτηρίσουν περιπαιχτικά "αρχηγό της αγέλης".

Μαζί με τον Τζόνσον, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν θετικοί στον ιό ο 42χρονος υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ και ο Κρις Γουίτι. Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε ο κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ντόμινικ Κάμινγκς, αλλά και ο υπουργός για θέματα της Σκωτίας Άλιστερ Τζακ.

Αν και αρχικά τέθηκε σε καραντίνα, στις αρχές Απριλίου και ενώ τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν ο Τζόνσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε, μάλιστα, να εισαχθεί στην εντατική για τρεις ημέρες και να του χορηγηθεί και οξυγόνο. Ωστόσο στις 26 Απριλίου έγινε γνωστό ότι ανέρρωσε πλήρως και επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Η πρώτη, ωστόσο, βρετανίδα πολιτικός που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, στις 10 Μαρτίου, ήταν η 62χρονη υφυπουργός Υγείας Ναντίν Ντόρις.

Ο 65χρονος πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαϊχ Μπολσονάρου ήταν από εκείνους που εξαρχής αδιαφόρησαν για την ύπαρξη του κορονοϊού. Όμως βρέθηκε τρεις φορές θετικός στον ιό. Η πρώτη φορά που ανακοίνωσε ότι ήταν θετικός ήταν στις 7 Ιουλίου και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση. Η δεύτερη φορά ήταν στις 15 Ιουλίου και η τρίτη στις 22 Ιουλίου.

Θετικοί στον ιό βρέθηκαν και η σύζυγός του Μισέλ και ο μικρότερος γιος του Ζαΐχ Ρενάν.

Ο Μπολσονάρου δήλωνε ότι δεν φοβάται τον ιό επειδή έχει καλό ανοσοποιητικό σύστημα, χαρακτήριζε «γριπούλα» την COVID-19, ενώ την περίοδο που είχε νοσήσει δεν βρισκόταν σε καραντίνα, αλλά κυκλοφορούσε στους δρόμους και μιλούσε με πολίτες χωρίς να τηρεί μέτρα προστασίας.

Ο 84χρονος πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 2 Σεπτεμβρίου μαζί με δύο από τα παιδιά του.

Στις 4 Σεπτεμβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο με covid-19 και πήρε εξιτήριο 10 μέρες αργότερα.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη, καθώς είχε προσβληθεί από πνευμονία, ενώ η ηλικία του και η ήδη επιβαρυμένη υγεία του τον κατέτασσαν στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ο ίδιος έλεγε μέσα από το νοσοκομείο ότι ζει μια πραγματική "κόλαση", ενώ όταν βγήκε είπε ότι πέρασε την "μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του", σημείωσε ότι «ο καθένας από εμάς είναι εκτεθειμένος στο ρίσκο να μολύνει τους άλλους» και έκανε έκκληση προς όλους να δείξουν μεγαλύτερη ευθύνη.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο ηγέτης του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Τζινγκαρέτι.

Γάλλοι υπουργοί και δύο αξιωματούχοι της ΕΕ

Στη Γαλλία, μία από τις περισσότερο πληγείσες χώρες της Ευρώπης, πολλοί από τους υπουργούς πρώτης γραμμής μολύνθηκαν με κορονοϊό. Με τελευταίο τον υπουργό Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος στις 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον ιό, αλλά καθώς ήταν ασυμπτωματικός θα συνέχιζε να εργάζεται από το σπίτι του τηρώντας την υποχρεωτική καραντίνα.

Ο 46χρονος υπουργός Πολιτισμού Φρανκ Ριστέρ είναι από τους πρώτους γάλλους πολιτικούς που βρέθηκαν θετικοί στον ιό, στις 9 Μαρτίου. Στα τέλη του ίδιου μήνα θετικές στον κορονοϊό βρέθηκαν και οι δύο υφυπουργοί Οικολογικής Μετάβασης Εμανουέλ Βαργκόν και Μπριν Πουαρσόν.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ ανακοίνωσε ο ίδιος στις 19 Μαρτίου ότι είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό, ενώ θετικός βρέθηκε και ο Φρανς Τίμερμανς, ο Ολλανδός πολιτικός που από το 2014 κατέχει τη θέση του Πρώτου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Ισπανία, η υπουργός Ισότητας και σύντροφος του επικεφαλής των Ποδέμος Πάμπλο Ιγκλέσιας,, η Αϊρίν Μοντέρο, βρέθηκε θετική στις 15 Μαρτίου και μπήκε σε καραντίνα. Την ίδια ημέρα ανακοίνωσε ότι βγήκε θετικός στον ιό και ο αντιπρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης Πέρε Αραγκόνες, ενώ μια ημέρα μετά ο περιφερειακός ηγέτης Κιμ Τόρα μπήκε σε καραντίνα σε κυβερνητικό κτίριο για τον ίδιο λόγο. Η 63χρονη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης Κάρμεν Κάλβο ανακοίνωσε στις 25 Μαρτίου ότι έχει μολυνθεί και ότι λαμβάνει θεραπεία.

Από το Ιράν και τη Ρωσία μέχρι την Αυστραλία

Ο κορονοϊός πέρασε από το Ιράν πριν φτάσει στην Ευρώπη με αρκετούς πολιτικούς να έχουν μολυνθεί. Η χώρα έγινε το επίκεντρο της πανδημίας στη Μέση Ανατολή.

Ο Ίρατζ Χαριτσί, υφυπουργός Υγείας του Ιράν, διαγνώστηκε στις 25 Φεβρουαρίου, αμέσως αφού υποβάθμισε δημοσίως τη σοβαρότητατου ιού. Νόσησε και μπήκε σε καραντίνα. Ο πιο υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος που μολύνθηκε ήταν ο Μασουμέχ Εμπτεκάρ, ο ιρανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ και ο πρόεδρος της Βουλής Αλί Λαριτζανί, ανακοίνωσε στις 2 Απριλίου ότι είναι θετικός.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Πίτερ Ντάτον είναι επίσης μεταξύ εκείνων που νόσησαν από covid-19 και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Την 1η Ιουνίου ο 45χρονος πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν μπήκε σε καραντίνα γιατί βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ στις 30 Απριλίου ο 54χρονος ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν νοσηλεύθηκε για λίγες ημέρες με COVID-19.

Στις 12 Μαϊου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα στις 6 Μαϊου θετική είχε βρεθεί και η Όλγκα Λιουμπίμοβα, η υπουργός Πολιτισμού της Ρωσίας, η οποία ωστόσο παρέμεινε στα καθήκοντά της με τηλεργασία.

Τον Ιούλιο ο 66χρονος Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος τη Λευκορωσίας, ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό, χωρίς να έχει συμπτώματα και ότι είχε ήδη αναρρώσει.

Ο Μιχάλ Βος, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Πολωνίας, ανακοίνωσε στις 16 Μαρτίου ότι ήταν θετικός, ενώ την 1η Απριλίου θετικοί βρέθηκαν ο υπουργός Υγείας του Ισραήλ Γιάακοβ Λίτζμαν και η σύζυγός του.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν μέσα στο καλοκαίρι η μεταβατική πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες και τουλάχιστον επτά υπουργοί, περιλαμβανομένου του υπουργού Υγείας καθώς και ο πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος νόσησε από την covid-19 και εισήχθη στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ