Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων

Ξεπεράστηκε ο μέχρι σήμερα καταγεγραμμένος μέγιστος αριθμός κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες στην χώρα.

Τα κρούσματα του κορονοϊού στη Ρωσία αυξήθηκαν σήμερα κατά 12.846, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε μία ημέρα από την αρχή της επιδημίας στις αρχές της φετινής χρονιάς και αύξησε τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων σε 1.285.084.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 12.126 νέα κρούσματα και είχε καταγραφεί χθες, Παρασκευή.

Το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού ανακοίνωσε πως άλλοι 197 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των νεκρών σε 22.454.