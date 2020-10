Παράξενα

Έκαψε το σπίτι για να... εκδικηθεί την πρώην του! (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική καθώς η φωτιά πήρε διαστάσεις. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι κοντά στο σχολείο της Βασίλισσας, στην περιοχή της παλιάς πόλης, στο κέντρο των Χανίων.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ένα έργο δύσκολο όχι μόνο λόγω των ξύλινων ευφλεκτων κατασκευών που υπήρχαν στα οικήματα αλλα και λόγω της δυσκολίας προσέγγισης των πυροσβεστικών στην παλιά πόλη.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα από τον πρώτο όροφο του κτιρίου σε διπλανό κτίριο, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιχειρήσεις εστίασης που βρίσκονται στην περιοχή μάζεψαν προληπτικά τα τραπεζοκαθίσματα υπό τον φόβο της περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνθρωπος που φέρεται να έβαλε τη φωτιά ειναι ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του σπιτιού.

Η γυναίκα η οποία κατάγεται από τον Καναδά, είχε φύγει τις τελευταίες ημέρες από το σπίτι λόγω χωρισμού και χθες επέστρεψε για να πάρει τα πράγματα της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει και να απειλεί με αποτέλεσμα, να βάλει φωτιά στο σπίτι και να το κάψει σαν πράξη εκδίκησης.

Μάλιστα, μόλις ο άνδρας έβαλε τη φωτιά, επιχείρησε να φύγει όμως η Αστυνομία που βρισκόταν ήδη εκεί λόγω του επεισοδίου και των απειλών του, τον συνέλαβε.

Πηγή: flashnews.gr