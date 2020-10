Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δύο θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες

Αυξήθηκε η λίστα των ασθενών με κορονοϊό, που κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου.

Αυξάνονται οι θάνατοι από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξαν ακόμα δύο ασθενείς και έτσι έφθασαν τους 433 οι νεκροί στην χώρα μας από επιπλοκές της νόσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα δύο θάνατοι σημειώθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Πρόκειται για έναν 82χρονο που ήταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, όπου νοσηλευόταν από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος έπασχε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε ένας 73χρονος, που επίσης νοσηλευόταν στην Εντατική του Ευαγγελισμού, από τις 12 Σεπτεμβρίου

Την παρασκευή ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει 431 νεκρούς από τον κορονοϊό και 391 νέα κρούσματα.