Πολιτική

Δένδιας για Χρυσή Αυγή: Πρότυπο για την Ευρώπη η απόφαση

"Η Χρυσή Αυγή εισέπραξε τη δέουσα απάντηση από το κράτος Δικαίου", τονίζει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο του ο Υπουργός Εξωτερικών.

«Hμερομηνία ορόσημο» για την ελληνική Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, την ημέρα έκδοσης της απόφασης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή, καθώς αποδέχθηκε ότι «αποτελεί εγκληματική οργάνωση, υπό τη διεύθυνση μάλιστα των κορυφαίων στελεχών της».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η απόφαση δημιουργεί νομικό προηγούμενο και αποτελεί πρότυπο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς βάσει αυτής δεν δύναται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον να λειτουργεί εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα κόμματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

«Πρόκειται και για μία απόφαση που δικαιώνει την προσπάθεια να μπει τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιχειρούσε να επιβάλλει τις ναζιστικές της ιδέες στην πράξη και δεν αρκούνταν απλώς στο να διακηρύσσει την απεχθή της ιδεολογία», τονίζει και προσθέτει:

«Επρόκειτο για μια προσπάθεια που δεν ήταν εύκολη και η οποία, για να ξεκινήσει, χρειαζόταν όχι μόνο η πολιτική βούληση, αλλά και η υπέρβαση της αμηχανίας που προκαλούσε σε μερίδα Θεσμών του κράτους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα».

«Όπως είχα διακηρύξει όμως από την πρώτη στιγμή κατά την οποία ανέλαβα τα καθήκοντά μου, τον Ιούνιο του 2012, ως υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην Ελληνική Δημοκρατία τάγματα εφόδου δεν γίνονται ανεκτά».

«Είναι εξαιρετικής σημασίας, συνεπώς, το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή εισέπραξε τη δέουσα απάντηση από το κράτος Δικαίου», καταλήγει.