Πολιτική

Γεννηματά: Το Κίνημα Αλλαγής είναι ο προοδευτικός πόλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόδρος του ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι "η κυβέρνηση κινείται χωρίς σχέδιο σε όλους τους τομείς", ενώ τονίζει ότι "το αφήγημα του κ.Τσίπρα κατέρρευσε."

«Το Κίνημα Αλλαγής είναι η προοδευτική διέξοδος απέναντι στη συντήρηση. Το αφήγημα του κ.Τσίπρα κατέρρευσε όταν δοκιμάστηκε στην πράξη, με την κυβερνητική του πολιτική», τονίζει η Φώφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ και κατακρίνει την Αξιωματική Αντιπολίτευση λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι πια ακίνδυνος αντίπαλος για τη ΝΔ».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει ότι «η Παράταξή μας είναι ο προοδευτικός πόλος. Το Κίνημα Αλλαγής είναι η πραγματική αντιπολίτευση, που δίνει καθημερινά διαπιστευτήρια συνέπειας και υπευθυνότητας. Κάθε μας κριτική, συνοδεύεται από προτάσεις. Κάθε μας πρόταση εμπεριέχει τις αξίες και το έργο του ΠΑΣΟΚ, όπως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κοινωνία εισπράττει ότι το κίνημα μας μπορεί να γίνει το στήριγμά της. Το βλέπω καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, στις περιοδείες που κάνω και στις τηλεδιασκέψεις. Μας ακούν με εμπιστοσύνη και ελπίδα. Οι προτάσεις μας απαντούν στις ανάγκες τους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση». Προσθέτει πως τώρα διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια νέα Αλλαγή, προοδευτική που μόνο το Κίνημα Αλλαγής μπορεί να καθοδηγήσει.

Η κ. Γεννηματά υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κινείται χωρίς σχέδιο σε όλους τους τομείς, με την τακτική του βλέποντας και κάνοντας. «Τα λάθη της είναι πια ορατά με σοβαρές επιπτώσεις για τους πολίτες. Γι' αυτό και η δυσφορία παίρνει πλέον πολιτικά χαρακτηριστικά Αλήθεια εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένος ο κ. Μητσοτάκης μετά από αυτές τις εξελίξεις; Το “αλάθητο” του κ. Μητσοτάκη κλονίζεται πλέον σε όλους τους τομείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Χαιρετίζει την επένδυση που ανακοίνωσε η Microsoft στην Ελλάδα εξηγώντας πως «χρειαζόμαστε εμβληματικές επενδύσεις για να αξιοποιήσουμε το πλούσιο ταλέντο και τις γνώσεις των νέων μας. Και γιατί όχι, να δημιουργήσουμε τις δικές μας επιχειρήσεις με τεχνολογίες αιχμής που θα εξάγουν τεχνογνωσία σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Προφανώς, κάθε μεγάλη επένδυση -και ιδιαίτερα στη νέα ψηφιακή οικονομία- είναι καλοδεχούμενη, εφόσον έχει προστιθέμενη αξία για τη χώρα, από τις εγκαταστάσεις μέχρι τις θέσεις εργασίας και τα φορολογικά έσοδα».

«Για το νέο παραγωγικό μοντέλο που προτείνουμε από τη Θεσσαλονίκη πιστεύουμε ότι πρέπει να διατεθεί περίπου το 50% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε επενδύσεις, με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, χωρίς να χαθεί κανένα ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες επενδύσεις στην υγεία, στο κοινωνικό κράτος, στις έξυπνες υποδομές, στο περιβάλλον», αναφέρει η Φώφη Γεννηματά ενώ επισημαίνει ότι «μια νέα καραντίνα θα δώσει τελειωτικό χτύπημα στην οικονομία. Η Κυβέρνηση είχε αρκετούς μήνες να σχεδιάσει το άνοιγμα της οικονομίας μέσα σε δύσκολες, αλλά γενικώς προβλέψιμες συνθήκες. Ας ακούσει επιτέλους τις προτάσεις μας, πριν να είναι αργά και οδηγηθούμε σε έσχατες λύσεις που θα προσθέσουν ασήκωτα βάρη στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.»