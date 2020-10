Πολιτική

Μητσοτάκης: Η καταστροφή υποδομών από θεομηνία, ευκαιρία για συνολικό εκσυγχρονισμό

Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία αποκατάστασης των ζημιών και της καταβολής των αποζημιώσεων στην περιοχή της Καρδίτσας.

Η πορεία αποκατάστασης των ζημιών και της καταβολής των αποζημιώσεων στην περιοχή της Καρδίτσας που επλήγη από τις πρόσφατες πλημμύρες ήταν το αντικείμενο ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε ότι έχουν αντιμετωπιστεί γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και ότι έχουν αρχίσει ήδη να καταβάλλονται οι πρώτες αποζημιώσεις των 5.000 και 8.000 ευρώ με βάση την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Επίσης γίνονται όλες οι ενέργειες για γρήγορη αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, των αγροτών που έχουν υποστεί ζημιές με προτεραιότητα στην αποκατάσταση του ζωϊκού κεφαλαίου ενώ θα συνεχιστεί η παροχή στεγαστικού επιδόματος στους αστέγους.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα καταβολής αποζημιώσεων που έχει καταρτιστεί ενώ σημείωσε ότι «η καταστροφή υποδομών από τη θεομηνία είναι μια ευκαιρία για συνολικό εκσυγχρονισμό των υποδομών στην περιοχή ώστε να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην οικονομική της ανάπτυξη».

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Καρδίτσας Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος.