Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα έγινε σύμβολο προστασίας των συνόρων της Ευρώπης

Την ενίσχυση του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης με 100 συνοριοφύλακες στην Καβάλα ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το Σάββατο, την πόλη της Καβάλας και ανακοίνωσε την ενίσχυση του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης με 100 συνοριοφύλακες.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «ο υπουργός έθεσε σαν προτεραιότητα τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα, τονίζοντας ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο έργο από τον Έβρο που στοχεύει στην ηλεκτρονική θωράκιση της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του - υπό κατασκευή- φράχτη για την περιοχή, καθώς και στην ανάληψη καθηκόντων από τους 400 νέους συνοριοφύλακες που σε λίγες μέρες ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους».



Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, τονίζοντας ότι το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Καβάλας έχει πολύ προσωπικό και είναι αποτελεσματικό.





Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:



«Ήρθα σήμερα στην Καβάλα, για μια σύντομη επίσκεψη, όπως έκανα και στους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο να θωρακίσουμε την περιοχή από την παράνομη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και να την καταστήσουμε ασφαλή με τις ενέργειές μας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί ο μηδενισμός των ροών. Ήδη στον Έβρο έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επιχειρησιακή προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή, εκτελείται ένα έργο που έχει σαν στόχο να θωρακίσει ηλεκτρονικά την επιτήρηση των συνόρων μας με ραντάρ, κάμερες και όλα τα αναγκαία μέσα, ούτως ώστε να υπάρχει πολύ καθαρή εικόνα στα σύνορα.

Έχουμε προσλάβει 400 συνοριοφύλακες στον Έβρο, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπηρεσία σε λίγες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Κατασκευάζουμε τον φράχτη στον Έβρο, ένα μοναδικό έργο που θα θωρακίσει περεταίρω τη χώρα μας.

Σήμερα, θέλω να σας ανακοινώσω ότι θα προσλάβουμε 100 συνοριοφύλακες στους επόμενους μήνες, οι οποίοι θα έχουν έδρα στην Καβάλα. Θα ξεκινήσει η προσπάθεια ούτως ώστε να μην περνάει κανείς λαθροδιακινητής κουβαλώντας δυστυχισμένους ανθρώπους προς το εσωτερικό της χώρας. Ταυτόχρονα, πριν από λίγες μέρες, τοποθετήθηκαν αρκετοί αστυνομικοί με μεταθέσεις από διάφορα σημεία της χώρας στην Καβάλα, πως επίσης, πριν από λίγες μέρες, αποσπάστηκαν και ήδη εργάζονται 30 συνοριοφύλακες από άλλες περιοχές, με πολύ σπουδαία αποτελέσματα.



Αυτή τη στιγμή, το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Καβάλας έχει πολύ προσωπικό, είναι πολύ αποτελεσματικό και διαβεβαιώνω τους πολίτες της Καβάλας ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς γιατί οι δράσεις μας στοχεύουν σ’ αυτό.



Δεν θα μείνουμε ούτε λεπτό χωρίς δραστηριότητα. Θα υπηρετήσουμε την ασφάλεια της Καβάλας, της Θράκης, της Ελλάδας. Η χώρα μας έχει γίνει σύμβολο της προστασίας των συνόρων της, αλλά και των συνόρων της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει σεβασμός προς τη Ελλάδα γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που έκανε, μετά την απόπειρα εισβολής από τη γειτονική χώρα, τον περασμένο Μάρτιο.



Σας διαβεβαιώνω ότι κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, η Καβάλα, η Θράκη και η Ελλάδα θα γίνονται πιο ασφαλείς».