Παράξενα

Μυστήριο με εξαφανισμένο top model που βρέθηκε σε… φαβέλα (βίντεο)

H καλλονή εξαφανίσθηκε πριν από έναν χρόνο από τη Νέα Υόρκη και εντοπίσθηκε τώρα στην Βραζιλία. Νοσηλεύεται με κενά μνήμης.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Από τα διάσημα ντεφιλέ, τις λαμπερές πασαρέλες στη Νέα Υόρκη και τις φωτογραφίσεις σε εξώφυλλα περιοδικών μόδας, η Ελοίζα Πίντο Φόντες βρέθηκε να περιπλανάται στις παραγκουπόλεις του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Η υπόθεση-μυστήριο του top model μοιάζει βγαλμένη από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

H 26χρονη καλλονή, που είχε μεταξύ άλλων πρωταγωνιστήσει στη διαφημιστική καμπάνια των Dolce & Gabbana, εξαφανίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο από την αμερικανική μεγαλούπολη.

Τα ίχνη της βρέθηκαν μόλις πριν από λίγα 24ωρα όταν η εντυπωσιακή γυναίκα εντοπίστηκε σε κατάσταση σύγχυσης, σε φαβέλα της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Ο Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε «εντοπίσαμε την κοπέλα να είναι πλήρως αποπροσανατολισμένη, με σκισμένα ρούχα και δεν ήταν σε θέση να μας πει αν έχει υποστεί σεξουαλική ή οποιαδήποτε μορφής βία».

Η Φόντες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη, όπου ζούσε με το σύζυγο της, επίσης μοντέλο, χωρίς να ενημερώσει τους οικείους της και αναζήτησε δουλειά στη γενέτειρα της. Το πώς όμως και υπό ποιες συνθήκες κατέληξε στην απομακρυσμένη περιοχή της φαβέλας παραμένει άγνωστο.

Η κοπέλα νοσηλεύεται σε κέντρο που φροντίζει για την ψυχική υγεία, χωρίς να μπορεί να δώσει απαντήσεις στις Αρχές, που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισης της.

Το μόνο που θυμίζει την ζωή της ως μοντέλο είναι το σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της, το οποίο περιείχε παλαιότερα συμβόλαια και συστάσεις από τα διεθνή πρακτορεία στα οποία έχει εργαστεί.