Κοινωνία

Τραυματισμός 17χρονου απο καραμπίνα σε παράνομο κυνήγι

Ο νεαρός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Ανήλικος τραυματίστηκε από καραμπίνα ενώ είχε πάει για παράνομο κυνήγι σε δασική περιοχή της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, μία παρέα τριών ατόμων πήρε τις καραμπίνες και πήγε για κυνήγι την Παρασκευή στην περιοχή του Στανού, στη Χαλκιδική.

Ένας 17χρονος, μέλος της παρέας, τραυματίστηκε -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- από καραμπίνα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο Πολυγύρου ενώ από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν σχηματιστεί οι σχετικές δικογραφίες σε βάρος των εμπλεκόμενων.

Πηγή: seleo.gr