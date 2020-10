Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση για αγνοούμενο ναυτικό

Σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή εκτείνονται οι έρευνες για τον νεαρό ναυτικό που αγνοείται.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον εντοπισμό 27χρονου Ινδού ναυτικού, ο οποίος αγνοείται.

Ο νεαρός, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, έπεσε στη θάλασσα 15 ναυτικά μίλια από τον Αγιόκαμπο και έκτοτε αγνοείται.

Οι έρευνες διενεργούνται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, μεταξύ Κασσσάνδρας και των ακτών της Πιερίας.