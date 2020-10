Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στον Πειραιά “βρήκαν” τα rapid test

Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η διενέρργεια εκατοντάδων εξετάσεων σε δείγματα απο κατοίκους της περιοχής.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν σήμερα, Σάββατο, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Πραγματοποιήθηκαν 638 τεστ, από τα οποία βρέθηκαν έξι (6) θετικά, εκ των οποίων τα πέντε (5) αφορούν σε Έλληνες (3 άνδρες, 2 γυναίκες) και ένα (1) σε αλλοδαπό (γυναίκα), με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, από την Πέμπτη 8 έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, είναι 2003, από τα οποία βρέθηκαν δεκαεννέα (19) θετικά, τα οποία αφορούν σε εννέα (9) άνδρες και σε δέκα (10) γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.