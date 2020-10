Βόρεια Κορέα: Νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκε ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε σήμερα, για πρώτη φορά, έναν μεγάλο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) στη στρατιωτική παρέλαση που οργάνωσε στην Πιονγκγιάνγκ, όπως ανέφεραν αναλυτές.

Στο μονταρισμένο υλικό που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας διακρίνεται ένας ICBM πάνω σε ένα όχημα μεταφοράς που διαθέτει τουλάχιστον 22 τροχούς, είναι δηλαδή μεγαλύτερος από οτιδήποτε άλλο είχε παρουσιάσει στο παρελθόν η χώρα.

Είναι η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορέα εμφανίζει διηπειρωτικούς πυραύλους σε στρατιωτική παρέλαση.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον στρατό μας, για λόγους αυτοάμυνας και αποτροπής», τόνισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας στρατιωτικής παρέλασης που οργανώθηκε σήμερα στην Πιονγκγιάνγκ.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει ένα μονταρισμένο βίντεο της ομιλίας και της παρέλασης, η οποία έγινε στην πρόσφατα ανακαινισμένη Πλατεία Κιλ Ιλ Σουνγκ.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ και την Ουάσινγκτον είχαν δηλώσει ότι υπήρχε η πιθανότητα με την ευκαιρία αυτή να παρουσιάσει η Πιονγκγιάνγκ νέα στρατηγικά όπλα. Στα πρώτα πλάνα ωστόσο φαίνονται μόνο συμβατικές δυνάμεις και βαλλιστικοί πύραυλοι πάνω σε οχήματα.

Ο Κιμ έκανε την εμφάνισή του την ώρα που το ρολόι χτυπούσε μεσάνυχτα. Ντυμένος με γκρι κοστούμι και γραβάτα, χαιρέτισε το πλήθος και δέχτηκε τα λουλούδια που του έδωσαν μικρά παιδιά, περιστοιχισμένος από στρατιωτικούς. Κάποιες στιγμές εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον στρατό επειδή εργάστηκε σκληρά για να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές στη χώρα και να αποτρέψει την πανδημία.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανακοινώσει κανένα εγχώριο κρούσμα, ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

Μολονότι σε άλλες εκδηλώσεις για την επέτειο των 75 ετών από την ίδρυση του Κόμματος των Εργατών οι παριστάμενοι φορούσαν μάσκες, κανείς στην παρέλαση δεν φαίνεται να φοράει μάσκα. Στην πλατεία πάντως το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί ήταν μικρότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο παρελθόν, στις εορταστικές εκδηλώσεις προσκαλούνταν συχνά οι ξένοι διπλωμάτες στην Πιονγκγιάνγκ. Όμως η πρεσβεία της Ρωσίας ανέφερε ότι όλες οι διπλωματικές αποστολές ενημερώθηκαν φέτος «να αποφύγουν όσο μπορούν» τα ταξίδια στην πόλη, να πλησιάσουν στον χώρο της παρέλασης και να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο.

Η τελευταία φορά που προβλήθηκε ζωντανά στην τηλεόραση μια στρατιωτική παρέλαση στη Βόρεια Κορέα ήταν το 2017, όταν παρουσιάστηκαν πολλοί μεγάλοι διηπειρωτικοί πύραυλοι (ICBM), εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης, τότε, με τις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του 2018 παρουσιάστηκαν και πάλι σε παρέλαση τέτοιοι πύραυλοι, αλλά κανένα ξένο μέσο ενημέρωσης δεν επιτράπηκε να τους βιντεοσκοπήσις. Λίγο μετά ο Κιμ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έκτοτε δεν έχουν εμφανιστεί ξανά σε παρέλαση πύραυλοι ICBM.

North Korea has shown off what is thought to be a new intercontinental ballistic missile during an early morning military parade, according to analysts.



Read more on this story here: https://t.co/wG9ghAGmFd pic.twitter.com/VMxbXYNfIm