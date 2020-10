Κόσμος

Αρκούδα επιτέθηκε σε εργάτες (βίντεο)

Τα αντανακλαστικά των εργατών και το τραύμα της αρκούδας που απέτρεψε από τα χειρότερα.

Αρκούδα επιτέθηκε σε εργάτες, σε δασική περιοχή της Ρουμανίας.

Η επίθεση έγινε κοντά σε καταρράκτες και οι εργάτες κατάφεραν να προστατευτούν, όταν βρήκαν καταφύγιο σε αυτοκίνητο, ενώ η αρκούδα τους πλησίαζε.

Η αρκούδα αποσύρθηκε λίγα μέτρα πέρα από το όχημα και όπως διαπιστώθηκε, ήταν τραυματισμένη.

Στο σημείο έφτασαν οι αρμόδιες αρχές που κατάφεραν να την ηρεμήσουν και να την αιχμαλωτίσουν.

Οι εργάτες δεν τραυματίστηκαν, ενώ την τύχη της αρκούδας θα αποφασίσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Η περιοχή αποκλείστηκε.