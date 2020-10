Κόσμος

Γερανός καταπλάκωσε σπίτι (βίντεο)

Από θαύμα δεν υπήρξαν χειρότερα, αφού το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές.

Σοβαρές ζημιές υπέστη ένα σπίτι στο Μαϊάμι, όταν έπεσε πάνω του γερανός. Το περιστατικό σημειώθηκε απογευματινές ώρες της Παρασκευής.

Η γυναίκα και η αδελφή της, που ζουν στο σπίτι, απουσίαζαν σε διακοπές και οι πυροσβέστες είπαν ότι οι γείτονες εκτελούσαν εργασίες στο διπλανό σπίτι, όταν κάτι πήγε …στραβά.

Από το σπίτι διασώθηκαν τρία σκυλιά, δύο γάτες και ένα φίδι.

Οι ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν πολλές, αφού γέμισε με συντρίμμια.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση, ενώ η Πυροσβεστική είπε ότι το σπίτι δεν είναι πλέον κατοικήσιμο.