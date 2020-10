Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Γύρισε" ο αστράγαλος του Σαντιάγκο Αρίας.

Σοκαριστικός τραυματισμός του Σαντιάγκο Αρίας στην αναμέτρηση Κολομβία-Βενεζουέλα.

Ο δεξιός μπακ της Λεβερκούζεν, στην προσπάθεια του να ανακόψει τον Ντάρβιν Ματσίς, έπεσε άτσαλα και είδε τον αριστερό του αστράγαλο να γυρίζει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο επιθετικός της Βενεζουέλας έπεσε πάνω στο πόδι του Αρίας. Ο Ματσίς αρχικά δέχθηκε κόκκινη κάρτα την οποία ακύρωσε ο διαιτητής με την βοήθεια του VAR.

Μετά το διπλό "χτύπημα" ο Αρίας υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό στον αστράγαλο, και θα μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα...

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.



Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu