Κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων σε Πορτογαλία και Πολωνία

Νέα μέτρα και ανησυχία στις δύο χώρες που «βλέπουν» τα κρούσματα του κορονοϊού να εκτοξεύονται.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε σήμερα 1.646 νέα κρούσματα της Covid-19, τον υψηλότερο απολογισμό 24ώρου από την έναρξη της πανδημίας.

Η χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει συνολικά 85.574 κρούσματα και 2.067 θανάτους. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 1.000 σε ημερήσια βάση.

Αρχικά η Πορτογαλία είχε επαινεθεί για τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία όμως, όπως και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είδε τον αριθμό των μολύνσεων να αυξάνονται μετά το καλοκαίρι, ιδίως στην περιοχή της Λισαβόνας και στα βόρεια.

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου ισχύουν τα μέτρα της απαγόρευσης συναθροίσεων άνω των 10 προσώπων και του μειωμένου ωραρίου των καταστημάτων.

Η πανδημία εκτιμάται ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια στην οικονομία της Πορτογαλίας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 8,1% φέτος.

Ρεκόρ για 5η μέρα στην Πολωνία

Η κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αφού νωρίτερα έγινε γνωστό ότι καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Οι αρχές δεν σκοπεύουν πάντως να προχωρήσουν προς το παρόν στο κλείσιμο των σχολείων και την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση.

Μεταξύ άλλων θεσπίζεται ξανά ειδικό ωράριο για να κάνουν τα ψώνια τους οι ηλικιωμένοι, κάθε πρωί μεταξύ 10-12. Τα ιδρύματα φροντίδας ευπαθών ομάδων θα λάβουν επιπλέον κρατική χρηματοδότηση ύψους 38 εκατομμυρίων ζλότι, όπως είπε ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, καλώντας τους ηλικιωμένους πολίτες να προστατεύουν την υγεία τους και να μένουν στο σπίτι τους.

Ο Μοραβιέτσκι σημείωσε ωστόσο ότι δεν είναι αναγκαίο να κλείσουν τα σχολεία, αν και είχε αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο στα μέσα της εβδομάδας. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάζει κάθε εβδομάδα την κατάσταση για να αποφασίσει αν θα χρειαστεί να ληφθούν και νέα μέτρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, τις τελευταίες 24 ώρες διενεργήθηκαν 28.300 τεστ για νέο κορονοϊό και εντοπίστηκαν 5.300 κρούσματα. Μέχρι στιγμής, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Πολωνία είναι 121.638 και από αυτούς τους ανθρώπους οι 2.972 πέθαναν.

Και άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση των μολύνσεων, όπως η Τσεχία όπου σήμερα τα κρούσματα έφτασαν στον αριθμό ρεκόρ των 8.618 μέσα σε ένα 24ωρο.

Από σήμερα στην Πολωνία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Τα νέα μέτρα για τους ηλικιωμένους θα τεθούν σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου.

Ο Μοραβιέτσκι δεν είχε αποκλείσει την πιθανότητα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης αν αυξηθούν τα κρούσματα. Σήμερα ωστόσο είπε ότι η κυβέρνησή του θέλει να προστατεύσει την οικονομία και να αποφύγει μια νέα καραντίνα.