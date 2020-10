Αθλητικά

Φόρμουλα 1: Στην pole position ο Μπότας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οριακά πιο γρήγορος από τον Λούις Χάμιλτον ο Φινλανδός, θα εκκινήσει πρώτος αύριο.

Ο Βάλτερι Μπότας θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό (11/10) γκραν πρι του Αϊφελ, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ. Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes ήταν οριακά πιο γρήγορος από τον «ομόσταυλό» του, παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο στη φετινή βαθμολογία των οδηγών, Λιούις Χάμιλτον, αλλά και από τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, που ακολούθησε... κατά πόδας τα δύο «ασημένια βέλη», αλλά τελικά περιορίστηκε στην τρίτη θέση και θα βρεθεί στη δεύτερη γραμμή της εκκίνησης.

Στην τελευταία γραμμή του grid θα βρεθούν ο Κίμι Ραϊκόνεν και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ. Για τον Φινλανδό άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλητή, ο αυριανός αγώνας θα είναι ιστορικός, καθώς θα ξεπεράσει τον Βραζιλιάνο Ρούμπενς Μπαρικέλο και θα βρεθεί στην κορυφή της λίστας των συμμετοχών, με 323 γκραν πρι. Όσο για τον Γερμανό, βρέθηκε τελευταία στιγμή στο μονοθέσιο της Racing Point, αντικαθιστώντας τον ασθενή Λανς Στρολ.

Η πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών για το γκραν πρι του Σότσι έχει ως εξής:

1. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:25.269

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:25.525

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:25.562

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:26.035

5. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 1:26.047

6. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 1:26.223

7. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) 1:26.242

8. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren-Renault) 1:24.458

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 1:26.704

10.Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/ΜcLaren) 1:26.709