Παράξενα

Φρικτός θάνατος 21χρονης – Τα μαλλιά της πιάστηκαν στον τροχό καρτ

Πως μπλέχτηκαν τα μαλλιά της άτυχης κοπέλας στον άξονα του τροχού.

Φρικτό θάνατο βρήκε μια 21χρονη στην Ινδία, όταν τα μαλλιά της πιάστηκαν στον τροχό go-kart που οδηγούσε.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Gurram Guda του Meerpet, ενώ το θύμα βρισκόταν έξω με την οικογένειά της, δήλωσε η Mahender Reddy, αστυνομικός επιθεωρητής στο σταθμό Meerpet.

H κοπέλα έκανε go-kart όταν, για άγνωστο λόγο, το κράνος της βγήκε και τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στον άξονα του τροχού ο οποίος συνέδεε τα ελαστικά και τον κινητήρα, που βρίσκεται πίσω από το κάθισμα. Επακόλουθο ήταν να χτυπήσει το κεφάλι της στο όχημα. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε εναντίον της επιχείρησης go-karting σύμφωνα με το άρθρο 304A του ποινικού κώδικα της Ινδίας, με την κατηγορία πρόκλησης θανάτου από αμέλεια.

Και το 2018, μια 28χρονη γυναίκα στη βόρεια πολιτεία Haryana πέθανε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο τιμόνι ενός go-kart, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.