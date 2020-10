Κοινωνία

Μαντάς στον ΑΝΤ1: Ο 63χρονος πυροβόλησε τον 18χρονο από το μπαλκόνι (βίντεο)

Την πλευρά του συλληφθέντος για το θάνατο του 18χρονου Ρομά εκθέτει ο δικηγόρος του, που κάνει λόγο για νόμιμη άμυνα. Τι ισχυρίζεται ότι είχε συμβεί πριν.