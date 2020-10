Κόσμος

Ο Γιώργος Μουτάφης από το Ναγκόρνο Καραμπάχ στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο Έλληνας φωτορεπόρτερ που βρίσκεται στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μιλά στο δελτίο του ΑΝΤ1 για την εκεχειρία και το φόβο των Αρμενίων.