Κόσμος

Κατεχόμενα: Νέο ηγέτη εκλέγουν οι Τουρκοκύπριοι

Υπό το καθεστώς απειλών στήνονται οι κάλπες στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι υποψήφιοι και οι διαδικασίες.

Το νέο ηγέτη τους εκλέγουν οι Τουρκοκύπριοι αύριο Κυριακή 11/10/2020. Οι κάλπες στις κατεχόμενες περιοχές ανοίγουν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 18:00.

Ανά επαρχία, στη Λευκωσία ψηφίζουν 63.842 ψηφοφόροι, στην Αμμόχωστο, 49.958, στην Κερύνεια 42.773, στη Μόρφου 15.016, στο Τρίκωμο 20.419 και στη Λεύκα 6.858.

Οι αναλυτές αναφέρονται στους έξι συνολικά υποψηφίους, ωστόσο εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον κομματικό υποψήφιο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος προέρχεται από το Κόμμα Εθνικιστικής Ενότητας και τον ανεξάρτητο υποψήφιο και νυν ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί.

Όπως μεταδίδεται από την ιστοσελίδα του Μπαϊράκ, ο «πρωθυπουργός» και υποψήφιος «πρόεδρος», Ερσίν Τατάρ αντέδρασε στη δήλωση του ΣΑ που αφορά το άνοιγμα μέρους της περιφραγμένης πόλης του Βαρωσίου.

«Αυτό που αναμένω από το ΣΑ του ΟΗΕ είναι να δει τις πραγματικότητες στην Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μουσταφά Ακιντζί δήλωσε σε τουρκοκυπριακά μέσα ότι δέχθηκε απειλές από τις τουρκικές Αρχές για να αποσύρει την υποψηφιότητα του για τις «προεδρικές εκλογές».

Σύμφωνα με την Ahval, ο Ακιντζί ανέφερε ότι «υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν στενές σχέσεις και είναι πιστές σε αυτούς που κυβερνούν την Τουρκία. Έλαβα μήνυμα μέσω του γραμματέα μου ότι θα ήταν καλύτερα για την οικογένεια και τους οικείους μου να μην συμμετάσχω στις "εκλογές"».

Άμεση ήταν η αντίδραση της λεγόμενης τουρκικής «πρεσβείας» στα κατεχόμενα, η οποία σε ανακοίνωση αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Ακιντζί είναι εκτός πραγματικότητας.

Για την τελική εκλογή ηγέτη απαιτείται απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που μεταξύ των υποψηφίων «προέδρων» δεν υπάρχει κάποιος που θα συγκεντρώσει το 50% + 1 ψήφο, τότε θα υπάρξει β' γύρος την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.