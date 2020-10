Τοπικά Νέα

Επίθεση με ναζιστικά σύμβολα σε γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (εικόνες)

Η αντίδραση του κόμματος για την επίθεση σε τοπικά γραφεία.

Επίθεση από αγνώστους έγινε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Νεάπολης-Συκεών, κατά την οποία προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

«Τρεις μόλις ημέρες μετά την ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η Χρυσή Αυγή κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση, μέλη της συμμορίας επιτέθηκαν στα γραφεία της Ο.Μ. Νεάπολης-Συκεών του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

«Για μια ακόμη φορά η απάντησή μας είναι πως δεν πρόκειται να μας φοβίσουν. Αντίθετα έτσι, δυναμώνουν τα δημοκρατικά και αντιφασιστικά μας αισθήματα, ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρις ότου και τα τελευταία ίχνη της συμμορίας αλλά και της εγκληματικής ιδεολογίας της, εξαφανιστούν από την ελληνική κοινωνία.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, συνεχίζουμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία της δημοκρατίας και δεν ξεχνάμε πως αγώνας εναντίον του φασισμού και του ναζισμού συνεχίζεται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

