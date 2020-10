Κοινωνία

Νεκρός αιωροπτεριστής στον Όλυμπο

Πώς έχασε την ζωή του ο 57χρονος αεραθλητής.

Ο θάνατος Ολλανδού αεραθλητή συγκλόνισε την "Τουρτοφωλιά" του Ολύμπου, όπως αποκαλούν Έλληνες και αλλοδαποί μια από τις καλύτερες περιοχές παγκοσμίως για αιωροπτερισμό.

Από την "Τουρτοφωλια" απογειώθηκε ο 57χρονος Ολλανδός και όλα έβαιναν καλώς μέχρι τη μοιραία προσγείωση στην τοποθεσία Κελανίτη, υπό «σχεδόν ακατάλληλες» καιρικές συνθήκες.

Στην περιοχή κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η διεθνής συνάντηση στα Καλύβια Ελασσόνας βυθίστηκε στο πένθος, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας.