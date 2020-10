Αθλητικά

Κορονοϊός: Μάχη δίνει ο Πέκοβιτς

Ο παλαίμαχος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε ΜΕΘ του Μαυροβουνίου, ενώ τα δημοσιεύματα «οργιάζουν».

Ο Covid-19 χτύπησε την πόρτα και του Νίκολα Πέκοβιτς, στέλνοντας τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού στο νοσοκομείο. Αρχικά, φήμες κι ένα δημοσίευμα της «Telegraf.rs» είχαν ενσπείρει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, όμως άνθρωπος από το περιβάλλον του παλαίμαχου αθλητή μίλησε στην ιστοσελίδα «Blic.rs» και έδωσε άλλη διάσταση στο θέμα.

Ο οικείος του Πέκοβιτς επιβεβαίωσε τη νοσηλεία του Μαυροβούνιου παλαίμαχου διεθνή, αλλά διευκρίνισε πως η κατάστασή του είναι σταθερή και επ΄ ουδενί απειλείται η ζωή του. «Βρίσκεται στο νοσοκομείο της Ποντγκόριτσα από την Παρασκευή, αλλά αναπνέει κανονικά. Όλες οι ζωτικές του ενδείξεις είναι καλές», υπογράμμισε.

«Είναι σταθερή η κατάστασή του, αλλά οι γιατροί τον συμβούλεψαν να παραμείνει υπό παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους. Έτσι πάει η διαδικασία», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στο δημοσίευμα της «Telegraf.rs», ο Πέκοβιτς βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, οι πνεύμονές του έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό κι αναπνέει με μηχανική υποστήριξη.