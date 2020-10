Κόσμος

Σύγκρουση αεροσκαφών στη Γαλλία (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Γαλλία.

Σύγκρουση δύο μικρών αεροσκαφών σημειώθηκε στην πόλη Λος της Γαλλίας.

Το δυστύχημα προκάλεσε το θάνατος πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, πρόκειται για ένα τουριστικό αεροσκάφος και ένα ελαφρού τύπου αεροσκάφος, τα οποία συγκρούστηκαν στο Λος.

Νεκροί είναι οι τρεις επιβαίνοντες του τουριστικού αεροσκάφους και δύο του άλλου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λος, Μαρκ Ανζενό, τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν σε κήπους της πόλης, ωστόσο, δεν προκάλεσαν θύματα και μεγάλες ζημιές στην περιοχή

???? ALERTE INFO - 5 morts dans une collision en plein vol entre un #ULM et un avion de #tourisme au dessus de #Loches, en #IndreEtLoire. (prefecture) pic.twitter.com/RKl0BKayPY — Mediavenir (@Mediavenir) October 10, 2020