Κορονοϊός: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στην Ελλάδα

Άλλοι τρεις θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες το βράδυ του Σαββάτου.

Τρεις νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού μέσα σε λίγες ώρες στην Ελλάδα.

Το βράδυ του Σαββάτου ανακοινώθηκε ο θάνατος μιας γυναίκας 93 ετών στο νοσοκομείο "Ελπίς".

Ακολούθησε ο θάνατος ενός 75χρονου ο οποίος νοσηλευόταν σε κλίνη Covid στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Τέλος ανακοινώθηκε ο θάνατος και μιας 89χρονης στο νοσοκομείο "Γεννηματάς", η οποία έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, το Σάββατο ο ΕΟΔΥ στη καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας είχε ανακοινώσει 5 καταγεγραμμένους θανάτους και 306 κρούσματα.