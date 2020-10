Κόσμος

Ελπιδοφόρος: Ευκαιρία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ξαναχτίσουμε την Εκκλησία μας

Τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχολίασε με ανάρτησή του Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σχολίασε τις τελευταίες αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επισήμανε, μας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία να ξαναχτίσουμε την Εκκλησία μας στην Αμερική από τα θεμέλια». Και συνέχισε: «Μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα προχωρήσουμε στη σύσταση μιας κοινής επιτροπής, η οποία θα μελετήσει τις σημερινές ανάγκες και δυναμικές της Αρχιεπισκοπής μας και θα προετοιμάσει το σχέδιο του νέου Συνταγματίου της. Όλοι οι κληρικοί και οι λαϊκοί της Εκκλησίας μας, ενωμένοι, θα διατρανώσουν ότι τα επόμενα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα φέρουν ακόμη πιο πλούσιους καρπούς».

Μάλιστα, σε ανακοινωθέν της, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής υπογραμμίζει ότι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε να αναστείλει την ισχύ του παρόντος Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2003, στο πλαίσιο της βούλησής της να ενισχύσει τον ρόλο της μεγαλύτερης επαρχίας της Μητέρας Εκκλησίας προσφέροντας ένα νέο όραμα και ένα νέο Σύνταγμα που θα συνάδει με τις διαρκώς εξελισσόμενες και μεταβαλλόμενες σύγχρονες πραγματικές ανάγκες της αμερικανικής κοινωνίας. Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, προσωρινά και μέχρι την έκδοση του νέου Συντάγματος, οι διοικητικές δομές της Αρχιεπισκοπής, δηλ. η Επαρχιακή Σύνοδος, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο και η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, όπως και οι αντίστοιχες δομές των Ιερών Μητροπόλεων, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως έχουν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος συγκαλεί σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Επαρχιακή Σύνοδο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου προς αξιολόγηση των τελευταίων αποφάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι «με τις αποφάσεις του το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσφέρει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής την εξαιρετική δυνατότητα όλοι μαζί να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον της Εκκλησίας μας ενόψει της επετείου των 100 ετών από την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ώστε να αναπτύξουμε και να ολοκληρώσουμε ένα νέο πλαίσιο, με νέες προοπτικές για την Ορθοδοξία στην Αμερική για τα επόμενα 100 χρόνια».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έκανε ιδιαίτερη μνεία στους μεγάλους Ιεράρχες που ηγήθηκαν της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη διάρκεια της πρώτης αυτής εκατονταετίας και ιδιαίτερα στον μετέπειτα Πατριάρχη Αθηναγόρα, στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ, πρόσωπα που και τα δύο έχτισαν και ενδυνάμωσαν τις ελληνοαμερικανικές κοινότητες, και φυσικά στον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, ο οποίος ήταν αυτός που στα 37 χρόνια της αρχιεπισκοπίας του μεταμόρφωσε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής προσδίδοντάς της πρωταγωνιστικό ρόλο στην αμερικανική κοινωνία.

Επιπρόσθετα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τις τελευταίες αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου θεόπνευστες και ευοίωνες, καθώς έρχονται μερικές ημέρες πριν από την ονομαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, «εορτή κατά την οποία αναπολούμε το ένδοξο παρελθόν και ετοιμαζόμαστε για ένα νέο αιώνα, με νέα οράματα, ενισχύσεις της διακονίας μας και ανανέωσης πανορθόδοξης συνεργασίας. Είμαστε όλοι ευγνώμονες, τόνισε, προς τον ηγέτη της Ορθοδοξίας και την περί αυτόν Ιερά Σύνοδο».

Σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη συνεδρίασή της την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισε την αναστολή της ισχύος του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με την προοπτική σύστασης μικτής επιτροπής από αντιπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αρχιεπισκοπής για τη σύνταξη νέου Συντάγματος. Παράλληλα, μετέθεσε τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευάγγελο Μητρόπολη Σάρδεων στη Μικρά Ασία ορίζοντας πατριαρχικό επίτροπο στο New Jersey τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ενώ επέβαλε στον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο την ποινή της αργίας από κάθε ιεροπραξία μέχρι τα Χριστούγεννα για τα κανονικά παραπτώματα στα οποία υπέπεσε.