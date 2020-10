Πολιτική

ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου: Ο Αλ Σίσι υπέγραψε τη συμφωνία

Το τελευταίο "βήμα" για την επικύρωση απο την αφρικανική χώρα.

Τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών υπέγραψε το Σάββατο ο πρόεδρος της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι.

Πρόκειται για το τελευταίο βήμα για την επικύρωσή της από την αφρικανική χώρα, ενώ είχε προηγηθεί η έγκριση του κοινοβουλίου και του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως μεταδίδουν μάλιστα αιγυπτιακά πρακτορεία ειδήσεων, η συμφωνία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως η συμφωνία ανάμεσα για την ΑΟΖ κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή στις 27 Αυγούστου, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της Τουρκίας. Η Άγκυρα χαρακτηρίζει άκυρη και κενή περιεχομένου τη συμφωνία, καθώς -όπως υποστηρίζει- η περιοχή ΑΟΖ βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.