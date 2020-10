Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: Τι έδειξε το τεστ για κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ.

Αρνητικός στον κορονοϊό είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ για την COVID-19, το Σάββατο, πριν αναχωρήσει για την Πενσυλβάνια.

Ένα ταξίδι που θα προωθήσει την προεκλογική του εκστρατεία, όπως αναφέρουν οι βοηθοί του σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.