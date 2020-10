Υγεία - Περιβάλλον

Φαίη Σκορδά, Ζέτα Μακρυπούλια και Ελένη Ράντου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν οι τρεις γυναίκες, μέσω του κεντρικού δελτίου του ΑΝΤ1, για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.