Τον έπιασαν με ένα τσιγάρο κάνναβης και βρήκαν στο σπίτι του… (εικόνες)

Βγήκε από το πλοίο με ένα τσιγάρο, όμως οι έρευνες έφεραν στο φως ναρκωτικά και όπλα.

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Έλληνα προέβησαν, το βράδυ της Παρασκευής τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι Περάματος από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών , κατά την αποβίβαση του από πλοίο προερχόμενο από τη Σαλαμίνα βρέθηκε να κατέχει ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Το πρωί του Σαββάτου διενεργήθηκε, νομότυπη έρευνα στην οικία του ανωτέρω στη Σαλαμίνα όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ''ΤΟΜΠΥ'', βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

Τέσσερα γυάλινα δοχεία με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους τριών χιλιάδων σαράντα τεσσάρων γραμμαρίων (3044gr),

μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

ένα πιστόλι,

ένα μαχαίρι με μήκος λεπίδας δεκαπέντε εκατοστών (15 εκ.),

μία χάρτινη συσκευασία με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους πέντε γραμμαρίων και τριών εκατοστών αυτού (5,3gr),

μία νάυλον σακούλα με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης στο στάδιο της επεξεργασίας συνολικού μικτού βάρους τετρακοσίων είκοσι δύο γραμμαρίων (422gr),

δύο νάυλον συσκευασίες με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους διακοσίων πενήντα δύο γραμμαρίων (252gr),

ένα πλαστικό δοχείο με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους δύο γραμμαρίων και ενός δεκάτου αυτού (2,1gr) και

δύο δενδρύλλια κάνναβης πλήρους καρποφορίας και ωρίμανσης ύψους 1,10 μ. και 1,20 μ. αντίστοιχα.

Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.